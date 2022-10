Prada sobre los cercos a Santa Cruz: Se ha satanizado a los hermanos que han reaccionado, ya que han sido afectados desde el primer día del paro





27/10/2022 - 08:59:51

El Deber.- La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, leyó los cinco puntos propuestos por el "gran cabildo del pueblo" realizado el pasado viernes (en contra del paro por el censo) y lamentó que se "satanice" a las personas que cercaron Santa Cruz en La Guardia y Pailón, y valoró a las naciones indígenas originarias por ofrecerse como mediadoras de un diálogo por el censo. La autoridad destacó que los asistentes a esta reunión "expresaron sus distintas realidades, económicas, sociales, culturales, sus opiniones acerca del censo", así como que hayan presentado su propuesta para encontrar una solución para suspender "este paro que está perjudicando la economía de los sectores a quienes les afecta en su vida cotidiana, en sus trabajos, en sus familias, en sus ingresos". "Todas y todos coincidimos en que queremos un censo, que estamos trabajando por un censo, pero que debe ser de calidad, e inclusivo, de la palabra de las naciones indígenas originarias. Que no se deje a ninguna nación indígena sin censar", complementó. Prada empezó a detallar cada uno de los cinco puntos y comenzó: "Por mandato del cabildo del pueblo, nos demandaron que se garantice el derecho al trabajo, a la libre circulación. Tambien se está restringiendo el derecho a la educación presencial de niñas, de niños, de adolescentes y jóvenes de nuestro departamento. En el segundo punto expuso que todos están de acuerdo en que "tenemos el derecho a la protesta, que está garantizado en nuestro Estado plurinacional, pero el derecho al trabajo también debe estar garantizado", subrayó. "Esto quiere decir que quienes quieren parar pueden hacerlo. Pero en ningún momento el cabildo que realizó el Comité Cívico pro Santa Cruz ha determinado un bloqueo forzoso a las familias cruceñas. Se garantiza el derecho de quienes quieran parar, pero sin bloquear y perjudicar el derecho que tenemos todos los cruceños al trabajo". Su tercer punto pide justicia por el asesinato de Julio Pablo Taborga en el municipio de Puerto Quijarro y que se realice una investigación rápida, determinando responsabilidades para que los autores paguen por los delitos que cometieron. El ítem toca "el compromiso con la defensa de la democracia intercultural, con la vida, con la economía y con el trabajo de todas y todos los bolivianos, no únicamente en el caso de Santa Cruz". Finalmente, explicó que las organizaciones sindicales, sociales, los sectores económicos productivos, naciones índigenas originarias, representantes de profesionales, universitarios y personas con discapacidad, han presentado una propuesta en torno al censo y en ella pidieron la realizacion, a la brevedad posible, de un gran encuentro plurinacional, "por un censo con consenso", indicando que al ser el censo de alcance nacional, debe convocarse a este encuentro a los 9 gobernadores, a todos los alcaldes, a las autoridades de las autonomías campesinas, y todos los rectores de las universidades públicas "para construir una fecha del censo en base a criterios técnicos, tomando en cuenta las diversias realidades económicas y culturales de nuestro Estado plurinacional de Bolivia". Lamentó que la posición del gobernador "no tiene que ver con el censo, no tiene que ver con la fecha, con los recursos, que era la demanda principal del pueblo cruceño". Recalcó que el Gobierno ya dio una respuesta en relación a los recursos, proponiendo que se distribuyen con resultados preliminares a los seis meses de realizarse el censo el año 2024, es decir, "en el mismo año vamos a tener los recursos para redistribuirlos en beneficio del pueblo cruceño". "Nos dijeron que no se determine la fecha del año 2024, a fin de viabilizar un diálogo, propusimos que el plazo se dé en función de una agenda y se deje abierta la fecha de censo, trabajamos un proyecto de norma, que es un nuevo proyecto de decreto supremo, donde dejamos abierta la fecha del censo, para que sea una comisión técnica la que determine (la fecha), aún así buscaron imponer un año, no se puede hacer eso, poniendo el carretón delante de los bueyes, son justamente el trabajo técnico y los bueyes los que tienen que guiar el carretón", se explayó la ministra. Prada lamentó que hoy se haya "satanizado a los hermanos que estan reaccionando porque en este momento ya estan siendo asfixiados, ellos ya han sido cercados desde el primer día de paro, obligándolos a acatar un paro que en realidad es un bloqueo forzado". Con relación al ofrecimiento de la Iglesia para ser facilitadora del diálogo, dijo que todas las instancias que quieran contribuir de manera genuina a llegar a un acuerdo, siempre tendrán los espacios abiertos, y al mismo tiempo destacó que se debe incluir "al pueblo trabajador, a las organizaciones sociales y pueblos indígenas originarios", destacando que estos últimos pueden ser los mediadores de este dialogo, "porque tienen absolutamente toda la moral para poder llegar a un acuerdo en base a lo que nos han demostrado ancestralmente, sobre como debe ser una convivencia respetándonos y escuchándonos".