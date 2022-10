Cívico cruceño advierte a Arce: No despierte la furia de un pueblo que solamente busca paz





27/10/2022 - 08:15:13

Erbol.- Ante las recientes amenazas de dirigentes de organizaciones sociales, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, arremetió contra el mandatario Luis Arce y le advirtió con “despertar la furia” del departamento que busca que el Censo se realice en 2023. El cívico ratificó que la población que apoya el paro indefinido se encuentra “firme” y que “no va a descansar ni va a bajar la guardia” hasta que el mandatario “reaccione y piense en los bolivianos y no piense en un partido político”. “Solamente con garantías podemos estar, solamente con la oferta de paz y calmando a toda esta tropa de mandados que está queriendo atentar contra Santa Cruz, no despierte la furia de un pueblo que solamente busca paz, un pueblo que busca unidad para todos los bolivianos”, advirtió. Calvo hizo referencia al desabastecimiento de combustibles, los hechos de violencia y las amenazas lanzadas por el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Eber Rojas, quien desafió al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, a pelear a “puño limpio” y hasta lo amenazó de muerte. “Aquí no hay miedo, aquí los cruceños y los bolivianos buscamos mejores días para todos y si usted (presidente Luis Arce) no puede gobernar a sus bases como pretende gobernar un país que solamente busca unidad, mejores días y busca paz”, respondió el cívico. Frente a esa situación, cuestionó que no existan garantías para que los líderes cruceños puedan asistir al encuentro nacional convocado para este vienes en la ciudad de Cochabamba por el Censo. “Sea honesto (presidente) con el pueblo boliviano y dígale que no le da la gana de desentrabar esta problemática que ya no es técnica, es política que con solo una firma puede pacificar al país, dar unidad, alegría, salud, educación a muchos bolivianos. Esta en sus manos señor presidente para que esta noche lo piense”, añadió.