Camacho al Gobierno: Si quieren una solución, vengan a Santa Cruz





27/10/2022 - 08:13:35

El líder de Creemos, Luis Fernando Camacho participó la noche de este miércoles en el cabildo realizado en la Villa Primero de Mayo, en donde manifestó su posición que será elevada al Comité Interinstitucional de no acudir a Cochabamba y conminó al Gobierno a que esta reunión sea desarrollada en Santa Cruz. Con relación a la invitación del Gobierno para reunirse en Cochabamba, Camacho lamentó que esta sea fijada para el día viernes, sin tomar en cuenta el sacrificio de los cruceños que están ingresando en el sexto día de paro cumpliendo la decisión asumida en el Cabildo por el Censo en 2023. Al mismo tiempo la tildó de ‘reunión entre masistas y para masistas’ que solo busca ratificar que el Censo en Bolivia sea realizado en 2024, fecha que va en contra la determinación asumida por los cruceños en el Cabildo, en donde exigieron que la encuesta nacional sea ejecutada en 2023. “Yo no soy del criterio de que tengamos que ir a Cochabamba porque eso es irrespetar a nuestro pueblo, estamos abiertos al diálogo, pero no vamos a ir a avalar con nuestra presencia a una reunión de masistas que quiere sacar una fecha para el Censo en 2024. Si ellos (el Gobierno) quieren solucionar que vengan a Santa Cruz”, afirmó. Asimismo rechazó que el Gobierno no haya tomado en cuenta a los cívicos del departamento para formar parte de esta ronda de negociaciones, ignorando que la institución cívica está liderizando el paro indefinido. “Solo invitan a sus alcaldes, a sus gobernadores y a sus famosos movimientos sociales para aprobar una fecha distinta. Hay cívicos de otros departamentos que también se han pronunciado por la defensa del Censo en 2023 y tampoco los han invitado, porque lo único que quieren es ratificar este para el 2024”, acotó. Para concluir, el líder de Creemos se dirigió a todos los cruceños que se están sacrificando en las calles acatando la medida extrema, a ellos les pidió no bajar la guardia, no perder la fe, sus principios y su convicción que convirtieron al departamento en la locomotora del país.