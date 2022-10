Arce asegura que está fortalecido y no retrocederá ni un milímetro en la reconstrucción económica





27/10/2022 - 08:07:49

El presidente Luis Arce aseguró la noche de este miércoles que su Gobierno está fortalecido con el respaldo de los diferentes sectores sociales, y afirmó que “no se retrocederá ni un milímetro en la reconstrucción económica”. “Valoramos cada muestra de cariño y respaldo que recibimos desde todos los lugares de nuestra amada Bolivia”, destacó en un mensaje en Twitter al comentar el pronunciamiento de apoyo del Pacto de Unidad de la Amazonia. Diferentes sectores sociales expresaron a Arce y a su Gobierno su respaldo y coincidieron en advertir que no permitirán la desestabilización de la democracia, frente al paro en Santa Cruz, convocado por el gobernador Fernando Camacho. “¡Estamos fortalecidos! No vamos a retroceder ni un centímetro en la reconstrucción económica de la Patria. Agradecemos el apoyo del Pacto de Unidad de la Amazonia”, aseguró Arce. Camacho decidió este miércoles no acudir al diálogo convocado por Arce, para hablar el viernes, en Cochabamba, del censo, con la participación de gobernadores, alcaldes y otras autoridades electas. ABI