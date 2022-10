Cainco emplaza al Gobierno no incentivar conflictos y exige busque un acuerdo por el censo





26/10/2022 - 19:49:22

El Deber.- “Para vivir con tranquilidad, emplazamos al Gobierno nacional a dejar de lado su actitud de incentivar conflictos y exigimos que busque un acuerdo con aquellos que tienen planteamientos legítimos y bien fundamentados”, expresó Fernando Hurtado, presidente de Cainco, como posición institucional, en un video difundido este miércoles. La Cainco cuestionó el accionar del Gobierno y se refirió a “los argumentos de Santa Cruz, sus derechos, sus visiones, sus planteamientos legítimos”, en torno a la demanda del censo en 2023. “Con la conocida brecha entre lo que se dice y lo que se hace, lo que hemos visto hasta ahora es una actitud de imposición, de convocar a reuniones para imponer en lugar de concertar. ¿Acaso se puede llegar a un acuerdo cuando se descalifica, cuando se amenaza al otro, cuando se quiere dividir a la otra parte?”, expresó Hurtado. El presidente de la Cainco manifestó la esperanza de que en la reunión convocada para este viernes “se cumplan las condiciones y se busquen acuerdos que incluyan la posición legítima de Santa Cruz”. Sin embargo, fue claro al mostrar su duda en el Gobierno: “Mientras (representantes del Gobierno) nos hablan bonito durante nuestras fiestas, las hostilidades entran a una nueva dimensión. En septiembre vienen a la fiesta y en octubre nos cortan el gas y nos cercan”, denunció. Hurtado comparó al país con una familia indicando que es normal que existan diferencias, pero deben resolverse. Hizo referencia al censo y los cambios de fecha, de 2022 a 2024. “(…) Peor aún cuando esa persona no tiene argumentos sólidos, cuando se compromete a cumplir una tarea en un tiempo determinado y de repente, sin tener argumentos coherentes, cambia los plazos, perjudicando a los demás”, sostuvo. Hurtado manifestó que el lunes 24 de octubre YPFB cortó de forma intempestiva el suministro de gas en el Parque Industrial, aunque según la empresa nacional había indicado, se debía a ‘trabajos de mantenimiento’. “¿En serio nos creen tan inocentes?”, cuestionó Hurtado. Pero a ese corte se suma el bloqueo en la refinería de Palmasola, que este miércoles ocurre por segundo día consecutivo, impidiendo la distribución de combustible. “La suma de estos dos hechos es claramente la ejecución de una amenaza de un dirigente sindical (Rolando Borda). Un dirigente sindical que se nota que hace mucho que no trabaja, porque está claro que no entiende lo que el corte de gas ocasiona”, manifestó. Y el perjuicio es para la industria de alimentos, señaló; además de que es una amenaza para mantener la cadena de frío de alimentos, como de medicamentos, que deben llegar al resto del país. Por lo que, Hurtado indicó, el perjuicio es nacional. Pero más allá de ese daño, la Cainco recuerda que el corte del gas es un delito. “(Borda) No entiende que cortar el gas es un delito penado por ley (…) pero debe estar tranquilo, sabiendo que para aquellos que son afines a las políticas del gobierno de turno las reglas son otras y nunca se los mide con la misma vara”, continuó Hurtado en su mensaje. Pero no se quedó con el corte de combustible, sino que hizo referencia al paro cívico y el cerco a Santa Cruz, y mostró la diferencia del accionar de las autoridades, que dan 'palo' a unos y son indulgentes con los otros. “Está claro que a quienes reclaman por sus derechos se los intenta hacer ver como los malos de la película, mientras que el mismo Gobierno se hace el de la vista gorda con sus movimientos afines”, evidenció. “No les importa que el cercar a Santa Cruz es hacer subir los precios, es desabastecer el país, es atentar contra la economía de las familias. Resulta irónico que, por un lado, el Gobierno cuestiona duramente el paro cívico y, por el otro, incentiva a sus organizaciones afines a cercar Santa Cruz”, siguió Hurtado. Además se refirió a las consecuencias del corte de vías y el cerco al departamento: crea escasez de alimentos, incentiva la especulación, fomenta el gasto de “las escasas” divisas para importar alimentos de otros países, “es hacer un deliberado daño a la economía de las familias bolivianas”. “Cercar a Santa Cruz es crear nuevos problemas para tapar los ya existentes, ¿Cuál es el trasfondo?”, se preguntó. “Si el propio Gobierno fijó la fecha para el 2022 y sin motivos técnicos lo cambió de forma unilateral, ¿por qué ahora descalifica la propuesta de Santa Cruz?; el Gobierno, ¿quiere agudizar el conflicto para cerrar filas en contra de una región que se resiste a aceptar las maniobras políticas? ¿Será que el Gobierno quiere aprovechar el conflicto del censo para levantar una inmensa cortina de humo y tapar el deterioro de la economía, tapar las tantas y diarias evidencias de la incapacidad de su gestión económica?, tapar la decadencia del modelo económico, la recuperación mediocre, la pérdida de las reservas de divisas, tapar el gasto público ineficiente; tapar la ineficiencia de su gestión económica?”, cuestionó Hurtado duramente. Hurtado instó al Gobierno a terminar con el conflicto: “Para que el país avance y las familias puedan trabajar y ganarse el pan de cada día, necesitamos que los conflictos se resuelvan y para eso necesitamos actos de buen gobierno”. Le recuerda que para ello es necesario dejar de imponer su posición a los demás, el diálogo, la voluntad de ceder en algo, y el respeto a los que piensan diferente. “El Gobierno nacional habla de un censo con consenso, pero ¿qué es un consenso? El consenso es el acuerdo entre todos, no es el acuerdo entre algunos; no es un acuerdo solo entre los afines”, expuso. Nuevamente demandó respeto a quienes piensan distinto. “Se debe respetar a todos, también a aquella parte que plantea soluciones diferentes, se debe escuchar sus argumentos dejando a un lado los prejuicios, se debe dejar a un lado la propaganda política ¿Acaso existe la intención del gobierno de llegar a un acuerdo?” inquirió.