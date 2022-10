Marcha atacada por el MAS termina con más de una veintena de heridos en La Paz





26/10/2022 - 19:40:59

La marcha por la paz, unidad y censo 2023 fue atacada por grupos violentos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) la tarde de ese miércoles y dejó más de una veintena de personas heridas. De la caminata pacífica, participaron centenares de vecinos, choferes de las diferentes modalidades del transporte, gremiales de mercados y comercio minorista del municipio paceño y otras organizaciones de La Paz. “Hay más de 20 heridos con pedradas. Estoy muy herido no puede ser que la violencia sea la marca de todo. Estoy preocupado por la violencia de los señores. Hay gente que ha usado dinamita y violencia extrema”, lamentó el alcalde Iván Arias al finalizar la marcha de la paceñidad.

Arias que en horas de la mañana se trasladó a la capital cruceña para participar de la reunión del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, donde explicó los resultados de la Asamblea de la Paceñidad, fortaleció la propuesta de realizar el censo en 2023 y tendió puentes de pacificación “ceder para crecer”. El burgomaestre retornó a la ciudad de La Paz pasada las 17:00 y lideró la marcha desde plaza Eguino hasta plaza del Estudiante. Al finalizar la caminata lamentó la violencia contra la paceñidad y reveló que hay más de 20 personas heridas que fueron auxiliadas por personal sanitario y ambulancias municipales. El alcalde Arias criticó a la Policía Nacional porque defendió a grupos violentos MAS que agredieron con piedras y palos a organizaciones sociales en la Av. Montes. “No puede ser, estamos tranquilos y en paz, esta marcha es por la unidad, la paz y censo 2023; una pena que la Policía se ponga a defender a los violentos y no nos proteja a nosotros que vamos en paz”, dijo. Marcha pacífica Los vecinos, gremiales y otras organizaciones e instituciones paceñas comenzaron a concentrarse a las 14:00 en inmediaciones de la Av. Montes, antes de la calle Pando. Luego a las 16:45 comenzaron el recorrido en el carril de bajada de esta avenida que conecta la Autopista con el centro de la urbe paceña. “Respeto a nuestra madre patria, Bolivia”, “queremos paz en Bolivia”, “La Paz quiere trabajar en paz”, “Queremos censo en 2023”, “Censo 2023”, “La Paz se respeta”, “Unidos por el Censo”, fueron algunas de las frases que los vecinos escribieron en los letreros que llevaban. También flamearon las banderas bancas, paceñas y bolivianas como símbolo de paz y unidad. “Venimos a apoyar a la asamblea de la paceñidad. Hemos quedado que todos íbamos a llevar banderas blancas para buscar la paz y queremos el censo en 2023”, dijo la presidenta del Centro Cívico cultural de La Paz al inicio de la marcha. En tanto, grupos de choque del MAS se reunieron en inmediaciones de la plaza San Francisco con la intención de impedir que la marcha de la paceñidad pase este sector rumbo a la avenida Mariscal Santa Cruz y luego El Prado. Luego este grupo de choque subió por el carril de bajada y dio encuentro a las organizaciones paceñas en la Av. Montes, luego de la esquina Bozo. Los vecinos que portaban globos y banderas blancas, caminaron incluso al ritmo de una batucada ya que la marcha tenía tintes pacíficos. Ellos solo recorrieron una cuadra y fueron sorprendidos por el ataque de los grupos del MAS.

Con petardos en la mano que fueron usados de manera indiscriminada y que apuntaron hacia las personas, los militantes del gobierno atacaron a las organizaciones paceñas que recorrían la avenida Montes minutos después de haber iniciado la marcha. La respuesta a la actitud violenta fueron los estribillos que los vecinos, gremiales y otros participantes gritaron: “queremos censo”. Ante ello, el presidente de la zona Kamirpata, Emilio Calisaya, censuró la agresividad de los grupos de choche del MAS. “Es incompresible que actué de esa manera el gobierno, en vez que dialoguen. Esta es una marcha pacífica que está cívicamente protestando. Todos estamos con banderas blancas y los masitas están viviendo a provocar”, lamentó. En tanto, el secretario ejecutivo de la Confederación Única de Trabajadores por Cuenta Propia de Bolivia, Orlando Quispe pidió un “censo sin fraude” en 2023 y lamentó que los militantes gubernamentales protagonicen hechos de violencia. “Sabemos que gente pagada de los ministerios están saliendo a provocar porque no quieren consenso y después buscan cinco pies al gato. Lamentamos esa actitud”, dijo. El ejecutivo de Consejo Nacional de la Democracia (Conade), Manuel Morales, criticó la actitud gubernamental y afirmó que esa actitud es señal de la falta de dialogo que prime en el gobierno nacional. “Nos han atacado y eso significa que al MAS no le interesa la democracia, ni garantizar que la población pueda protestar. Nos han cortado el paso y eso significa que el gobierno no es un gobierno que dialoga, que escuchas, todo es mentira. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir movilizando, exigiendo el censo 2023, es la consigna y no vanos a retroceder ni un solo milímetro en el pedido”, remarcó. Tras la violencia de los grupos de choque, los marchistas se desviaron rumbo a la plaza Juariste Eguino, donde esperaron retomar la caminata. Durante esa espera, el alcalde Iván Arias llegó al lugar, luego de arribar a la sede de gobierno y tras participar en la reunión Interinstitucional de Santa Cruz, eran las 17:35. “Estamos tranquilos en paz y hemos evitado, hemos doblado por otro lugar, porque la marcha es por La Paz, unidad y el censo 2023. Una pena, una pena que la violencia, la policía se ponga para defender a los violentos y no nos proteja a los que estamos pidiendo algo en paz”, enfatizó. La marcha convocada por la Asamblea de la Paceñidad luego tomó la calle México para llegar hasta El Prado paceño. Los estribillos de la población inundaron el ambiente sonoro. “Censo si, fraude no”, “Censo en paz ya”, “Censo 2023”, gritaron los movilizados, mientras el alcalde con una alta voz y con una bandera blanca en la mano derecha, agradeció a la población de La Paz por superar y no ceder a las agresiones de los grupos de choque. “Hemos roto el cerco de la violencia. Gracias compañeros. Censo, unidad, paz”, gritó la primera autoridad del municipio paceño, ante la caminata que todavía realizaban las organizaciones paceñas en El Prado pasadas del 18:00. La marcha se realizó en cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea de la Paceñidad. La población se movilizó con globos y banderas blancas, también banderas paceñas y bolivianas por la paz-unidad-censo 2023 y con el acompañamiento de una batucada en señal de la marcha pacífica.