Líder de la Confederación de Campesinos amenaza con matar a Camacho y Calvo por el paro





26/10/2022 - 18:08:58

Erbol.- A tiempo de convocar al cerco contra el paro cívico cruceño, el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Eber Rojas, desafió a pelear a puño limpio a Luis Fernando Camacho, pero además amenazó con matar al gobernador de Santa Cruz y al presidente cívico Rómulo Calvo. Rojas advirtió que no se permitirá el amedrentamiento y escarmiento contra los afiliados de la CSUTCB en Santa Cruz, por lo cual anunció que “como padres” harán una defensa frente a la derecha y las “logias” de Santa Cruz. Mostrando sus puños, el dirigente desafió al gobernador cruceño: “Camacho, ¿me estás escuchando? Voy a venir, vamos a luchar puño a puño”. Aseguró que los campesinos reforzarán el cerco en Santa Cruz de manera escalonada y estratégica. “No vamos decir cuándo, de repente vamos a aparecer en Santa Cruz enfrentando a Camacho, no tenemos ni día ni hora, vamos a estar ahí y Camacho que salga al frente”, manifestó Rojas. Planteó que el encuentro sea en el monumento al Chiriguano, para el enfrentamiento a puñetes. A tiempo de retirarse de la conferencia, el dirigente dijo que no se permitirá discriminación y lanzó una advertencia en caso de haber amenazas de muerte en Santa Cruz: “Nosotros vamos a ir igualito a matar al Camacho y al Calvo”. Horas antes, otro dirigente de la CSUTCB, Omar Ramírez, advirtió incluso con la toma de instituciones, cierre de empresas, cortar servicios básicos y hasta generar hambruna con el cerco a Santa Cruz.