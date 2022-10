Relajarse, descansar y curarse: En Japón están desarrollando lavadoras para humanos





26/10/2022 - 18:03:26

Si existen lavadoras para limpiar nuestra ropa, porque no directamente máquinas para limpiarnos a nosotros. Esta es la premisa de la que parece que han partido un grupo de investigadores en Japón. Lo cierto es que este tipo de máquinas no son del todo nuevas, en realidad, un concepto muy parecido surgió en la década de 1970, cuando el gigante japonés de la electrónica Sanyo Electric presentó su ‘Baño ultrasónico’, una lavadora humana que limpiaba, masajeaba y secaba al ocupante en un ciclo totalmente automatizado de 15 minutos”. Aquella idea rompedora nunca llegó a triunfar y quedó enterrada hasta ahora, momento en que Science, una empresa de tecnología japonesa que se especializa en la innovación de baños y cocinas, ha querido darle una vuelta a las “lavadoras para humanos”. Lo que Science Co. Ltd. ha anunciado es la creación de su propia versión como parte de su línea de productos Mirable. Llamado ‘Proyecto Usoyaro’, la última “tecnología de burbujas finas”, así como una variedad de sensores de monitoreo y un sistema de inteligencia artificial para producir una experiencia de baño compleja.



El objetivo del Proyecto Usoyaro no es solo limpiar a fondo el cuerpo del usuario, sino también proporcionar un espacio de curación donde pueda relajarse y descansar con el sonido de música relajante y la vista de imágenes que se muestran en un agua. Pantalla resistente en el interior de la máquina. Al parecer, la “lavadora humana” incluye sensores que medirán el estado de los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos, y la IA incorporada utilizará los datos recopilados para crear la atmósfera más cómoda posible. Si todo sale según lo previsto, la compañía ofrecerá una versión moderna de la lavadora humana para 2025, momento en que esperan exhibirla en la Expo de Osaka.