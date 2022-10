Nuestro estilo de vida es cada vez más rutinario





26/10/2022 - 17:44:36

De acuerdo a las respuestas ofrecidas por millones de personas en los países de los que se tienen datos, el estilo de vida en el mundo desde la década de 1960 es cada vez menos dinámico. Esta es la principal conclusión de una investigación con datos mundiales de encuestas de uso del tiempo en el que han participado científicos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y de la Universidad de Alicante (UA). Estos expertos han desarrollado el Índice de dinámica de estilo de vida (Lifestyle Dynamics Index® −abreviado como LDI−), un índice novedoso que captura la dinámica del estilo de vida según la información de actividades proporcionada por los usos diarios del tiempo. “A partir de los resultados, la tendencia mostrada por Reino Unido, Países Bajos, España y, especialmente, Estados Unidos es que existe evidencia a favor de una menor dinámica en el estilo de vida en todo el mundo. Esto significa que, desde la década de 1960, un individuo parece estar realizando menos actividades y más rutinas repetidas en las actividades diarias”, apuntan en un comunicado de la UPM. El Índice de dinámica de estilo de vida podría ser un instrumento eficaz para la toma de decisiones socioeconómicas relevantes. Dicho término se ha utilizado en relación con estudios familiares y ambientales y se refiere a cómo evoluciona con el tiempo, donde el estilo de vida es cómo nos referimos a la forma en que viven las personas. Asimismo, este concepto muestra implicaciones socioeconómicas y domésticas, así como efectos en la salud pública o el consumo de energía de los hogares. Del día más tranquilo, al día más caótico En el estudio, que publica la revista Socio-Economic Planning Sciences, el novedoso índice LDI se ha aplicado a los contenidos del Multinational Time Use Study (MTUS) y del American Time Use Survey (ATUS). El índice ordena las actividades en una escala de 0 a 100, donde un 0 es un estilo de vida en el que solo se hace una actividad en todo el día, y 100 donde se hacen todas. En concreto, nos dice la posición en orden de un día medio dentro de un país: desde el día más tranquilo, hasta el día más caótico posible. “España solo cuenta con dos encuestas de uso del tiempo a escala nacional y oficial, y no recoge datos de uso del tiempo desde 2008 a 2009”, señala Raúl G. Sanchis, el investigador de la UPM que ha participado en el trabajo. “A medida que se publiquen más datos de encuestas sobre el uso del tiempo en todo el mundo, el uso potencial del Índice de dinámica de estilo de vida para fines de política socioeconómica y bienestar podrá explotarse mejor”, concluye. El trabajo analiza el caso EE UU debido a que es el único país del mundo que toma datos estadísticos anualmente de manera oficial mediante el ATUS. En el siglo XXI, el país americano muestra también una caída general del índice en la década del 2003 al 2012, con una caída anual a partir de 2008.