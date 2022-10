Britney Spears llama hipócrita a Selena Gomez





26/10/2022 - 15:47:55

En cuanto se libró de la tutela legal a la que vivió sometida durante 13 años, Britney Spears se aseguró de recuperar el control de su vida y sus redes sociales y comenzó a publicar el tipo de contenido que ella quería. Eso ha incluido muchas fotografías desnuda que han causado un gran revuelo entre sus seguidores. Sin embargo, la cantante no toma nada bien las críticas acerca de su deseo de mostrar su lado más sensual en público y le parece muy hipócrita que otras estrellas del pop critiquen su comportamiento. Lo más curioso es que entre estas supuestas detractoras se encontraría una celebridad a la que hasta ahora se consideraba una buena amiga suya. "¿No les encanta el descaro de las mujeres que se mantienen firmes recibiendo premios y hablan de sus creencias sobre no mostrar sus cuerpos en Instagram? Dicen que eso es algo que ellas no harían nunca, y sin embargo, esas mismas mujeres son las que consiguen que se hagan vídeos de 4 millones de dólares sobre chupar y lamer helados caseros", escribió Britney en su última publicación. No cuesta demasiado adivinar que se está refiriendo a Selena Gomez, quien realizó una colaboración titulada 'Ice Cream' con las integrantes del grupo femenil BlackPink para la que grabaron un videoclip en el que ella aparecía bailando en bikini. En 2016, la antigua estrella Disney también ofreció un discurso en la gala de los AMAs en el que aseguraba que estaba harta de ver a sus compañeras de profesión exhibiendo sus cuerpos en las redes sociales y las animaba a expresar lo que pensaban y sentían en esas mismas plataformas. Para Britney, la contradicción entre sus palabras y su actitud resulta imperdonable. Es más, ella no ve nada malo en que las artistas utilicen su cuerpo para abrirse camino a falta de otra forma de promocionar su trabajo e insiste en que es muy fácil "soñar a lo grande cuando se tiene un gran presupuesto". "¿Por qué te opones firmemente a que las chicas reciban atención COMO TÚ cuando no tienen absolutamente nada ?", preguntó. No está claro qué ha podido llevar a Britney a arremeter públicamente contra Selena de esta forma porque hace tan solo unos meses la invitó a su íntima boda con Sam Asghari y las dos posaron muy sonrientes ante las cámaras. Los fans de Selena no han tardado en salir en su defensa y al final la princesa del pop terminó borrando su mensaje. Selena Gomez enfocada en el lanzamiento de su documental Selena Gomez se siente "nerviosa" por compartir sus experiencias más profundas en su nuevo documental llamado My Mind and Me para Apple TV+. La cantante, que ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental, explicó: "Aunque estoy nerviosa por sacar algo tan personal, en mi corazón sé que ahora es el momento. Espero que al compartir mis experiencias y dificultades ayude a la gente a sentirse inspirada para compartir sus propias historias. Y a tener la esperanza de que las cosas pueden y van a mejorar". La producción aborda la trayectoria de la estrella del pop en materia de salud mental, por lo que según dijo la propia cantante, "cobró vida propia". La intérprete de 'Lose You to Love Me' se asoció con el director Alek Keshishian -conocido por realizar un documental sobre Madonna en 1991-, una experiencia muy gratificante para ella. "Había visto 'Truth or Dare' y pensé que era uno de los documentales musicales más brillantes que se han rodado. Lo vi siete veces. Es una verdadera obra de arte. Era una mirada a la vida de alguien y tenía respeto, amor y empatía, y nada estaba endulzado. Sabía que si alguna vez hacía un documental, quería que Alek lo dirigiera". Selena también se sintió cómoda trabajando con el respetado director: "Es muy amable y cariñoso, y confío plenamente en él. La mayor parte del tiempo, me olvidaba de que estaba cerca. A veces sólo estaba usando un iPhone escondido en una esquina".