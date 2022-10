Papá de Shakira, William, Mebarak, habría sufrido un derrame cerebral





26/10/2022 - 15:30:34

Shakira tiene sentimientos encontrados. Por un lado, su nuevo tema Monotonía, a seis días de su lanzamiento, se ha colocado en los primeros sitios de popularidad con más de 60 millones de reproducciones en YouTube. Pero en contraste, además de continuar el litigio con Gerard Piqué por la custodia de sus hijos Milan y Sasha, ahora atraviesa por un difícil e incierto futuro familiar con su papá hospitalizado. De acuerdo con El Periódico de Catalunya, su papá se encuentra hospitalizado de nuevo en el centro médico de Teknon en Barcelona y aunque hace unos días se desconocían las causas, hoy el paparazzi tiene una versión de lo ocurrido. Jordi Martin, quien desde hace más de una década sigue de cerca la carrera de la cantante colombiana, reveló en entrevista con el programa El Gordo y la Flaca que William Mebarak, de 91 años, habría sufrido un derrame cerebral, por lo que tuvo que ser ingresado de emergencia. Además, el paparazzi captó a la intérprete de Te felicito cuando salía de su casa ubicada en Esplugues de Llobregat, Barcelona, pero ella prefirió evadir a los medios de comunicación que le preguntaban acerca de la salud de su papá. Sin embargo, su mamá Nidia del Carmen Ripoll Torrado sí habló ante la prensa y dijo que su esposo se encuentra bien. “Está bien, gracias a Dios. Está muy bien, sólo vengo a estar con él”, explicó. Respecto a las presuntas complicaciones que ha presentado William Mebarak, la mamá de Shakira aclaró que no es cierto “Gracias a Dios, no hay problemas”. Jordi Martin, por su parte dijo: “La información que tenemos, que viene de muy buena fuente, apunta que el padre de Shakira, estaría bastante delicado de salud, recibiendo todas las atenciones necesarias”. Hasta el momento, Shakira se mantiene hermética acerca de su papá. No ha realizado ninguna publicación o pronunciación, pero ha sido fotografiada desde hace varios días a las afueras del hospital. En su visita del pasado 18 de octubre, se le vio sola y cabizbaja, vestida de negro y con ropa cómoda, intentando pasar inadvertida en el centro médico Teknon de Barcelona. Cabe recordar que en mayo pasado, William Mebarak sufrió un accidente en su casa y fue trasladado a una clínica de Barcelona. Después, medios internacionales indicaron que fue operado de emergencia debido a unos coágulos de sangre que le encontraron en el cerebro, producto de una caída.