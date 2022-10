Vicente Cuéllar: Si no sentamos las bases antes de entrar en una reunión política por el censo va funcionar el rodillo





26/10/2022 - 12:00:35

El Deber.- En medio de invitaciones cruzadas para dialogar entre el Gobierno y el Comité Interinstitucional, la capital cruceña cumple el quinto día de paro indefinido por la realización del censo en 2023. El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, asegura que no se trata de “un capricho ni una imposición” tener un encuentro previo en Santa Cruz. El también portavoz del Comité Interinstitucional por el Censo 2023 anticipa que “si no sentamos las bases antes de entrar a una reunión política por el censo va funcionar el rodillo y los aspectos técnicos van a quedar de lado”. En una conferencia de prensa reiteró que continúan abiertos al diálogo para encontrar una pronta solución a este conflicto. La demanda comenzó en Santa Cruz y se ha expandido con diversas movilizaciones a otros departamentos que también piden el censo en 2023. “Creo que no debemos rehuir al debate, como universidad tenemos un equipo técnico y formación académica en el área para poder hablar del censo”, expresó Cuéllar. Se respalda también en la determinación del cabildo (del 30 de septiembre) como una decisión “que nosotros debemos hacerla respetar en todos los escenarios”. En el transcurso de la jornada se tomará la decisión de asistir o no al “encuentro plurinacional” convocado por el presidente Luis Arce para este viernes en Cochabamba. “No tenemos ningún temor de debatir en todos los escenarios. Es el INE quien debe responder y dar un examen ante todo el país, son ellos los que tienen que presentar de una vez por todas una propuesta técnica que justifique por qué postergaron el censo del 2022 al 2024”, puntualizó el rector.



A decir de Cuéllar, la convocatoria de este viernes “es una reunión política con los técnicos del INE, que ya se aplazaron y no hicieron bien su trabajo, no quieren reconocer que hubo mucha improvisación y falta de experiencia”. Para evitar inconvenientes y dar certeza a la población, considera importante conocer la metodología de participación y la propuesta de ellos para ir al debate. “Es una barbaridad llegar a un encuentro nacional político por el censo, no debería haberse dado en nuestro país”, concluyó Cuéllar.