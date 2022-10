Violentos enfrentamientos en el Plan Tres Mil dejan heridos; Policía recurre a agentes químicos





26/10/2022 - 11:57:16

El Deber.- Una batalla campal se registró en la zona de La Campana en la ciudadela del Plan Tres Mil. El enfrentamiento entre dos bandos, unos que apoyan el paro indefinido por un Censo en 2023 y otros que rechazan la medida, estalló poco antes de las 8:00 de la mañana de este miércoles. Ambos grupos se lanzaron piedras, palos y petardos en una dura confrontación por controlar la avenida de La Campana. Producto de las escaramuzas algunas personas sufrieron heridas. Más de 20 minutos después de generarse la batalla campal efectivos policiales llegaron hasta el lugar y con el uso de agentes químicos lograron dispersar a los enfrentados. Los uniformados se apostaron en medio de los dos bandos para evitar que nuevamente se reactive el enfrentamiento en esta quinta jornada de paro indefinido que se acata en el departamento cruceño. Por su parte, vecinos de la zona encararon a los uniformados una vez se recuperó cierta calma en el lugar. Interpelaron a los uniformados por no actuar con el mismo rigor con los dos grupos. También reclamaron por el uso indiscriminado de gases que afectan a las viviendas y sus habitantes. El testimonio de los vecinos revela que los policías pasaron entre el grupo movilizado que rechaza el paro. A pesar de tener estos petardos y palos, no los dispersaron ni hicieron intento de evitar el conflicto, Más bien, al superar a este grupo e instalarse entre ambos bandos empezaron a gasificar a los jóvenes que acatan el bloqueo indefinido. "Nosotros estamos a favor de sus hijos", "¿Por qué no gasifican a los que nos atropellan?", fueron algunos de los reclamos que les hicieron de frente a los policías antimotines. Desde el numeroso grupo de jóvenes, unos 300, que mantiene el punto de bloqueo en La Campana, denuncian al grupo de choque desplazado por el MAS. "Ellos están armados, llegaron con unas siete motos y motocicletas y provocaron el enfrentamiento", relató uno de los jóvenes que apoya el paro indefinido por el Censo. Como resultado del enfrentamiento, varios jóvenes sufrieron heridas de diversas gravedad. Uno de ellos acabó con una herida en su cabeza y sufrió una hemorragia. "¿Eso es lo que quieren, sangre es lo que quieren?. Presidente, por qué no abroga de una vez el decreto del censo", protestó una vecina. La calma volvió al lugar y los enfrentamientos cesaron. A pesar de ello, los vecinos de la zona piden que la presencia policial sea continua ya que el grupo opositor al paro buscan confrontarlos.