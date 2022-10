Dirigente campesino advierte castigo y hasta generar hambruna con cerco en Santa Cruz





26/10/2022 - 11:52:27

Erbol.- El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Omar Ramírez, indicó que se está alistando el plan “Tupac Katari” para cercar Santa Cruz y afectar al sector empresarial, incluso con hambruna, en rechazo al paro cívico que se desarrolla por el Censo. “Vamos a empezar con 500 mil o un millón de hermanos campesinos que están ya para arribar desde los diferentes regiones del país y los diferentes departamentos. No es sencillo organizar una acción de esta naturaleza, pero creo que es necesario dar un castigo ejemplar principalmente a la oligarquía cruceña, al sector empresarial a la gente que parando sigue gozando de sus salarios mensuales”, dijo Ramírez. Resaltó las acciones de cerco que ya se realizan en Santa Cruz y dijo que la Confederación está alistando el plan “Tupac Katari”. “Nuestro cerco va a ser contundente, con mucha vehemencia, orientado a desabastecer los alimentos de primera necesidad al centro cruceño. Asimismo vamos a cortar todo el servicio de transporte público, privado, terrestre y aéreo. No descartamos inclusive cortar los servicios básicos”, manifestó el dirigente. Consideró que el actual paro cívico siguen funcionando empresas relacionadas a los cívicos, mientras que los más afectados son los pobres. “Les vamos a dar un castigo ejemplar a estos golpistas, les vamos a enseñar lo que realmente es parar en todos los niveles en la ciudad de Santa Cruz”, dijo el Secretario de Relaciones de la CSUTCB. “Vamos a cerrar las empresas que aún siguen privilegiándose, funcionando normalmente y a ver si esto realmente no le duele al señor Camacho y al señor Calvo, de tal manera de que de que haya una hambruna en Santa Cruz”, agregó.