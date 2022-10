Biden: El uso de armas nucleares tácticas por parte de Rusia sería un grave error





VOA.- El presidente Joe Biden emitió una fuerte advertencia a Rusia contra el uso de una bomba sucia o combinación de explosivos, así como cualquier otra arma nuclear en su guerra contra Ucrania. "Rusia estaría cometiendo un error increíblemente grave con el uso de armas nucleares tácticas", dijo el martes cuando un reportero le preguntó si Rusia está organizando una "operación de bandera falsa", preparándose para desplegar una bomba sucia mientras acusa a Ucrania de detonarla en su propio territorio. “Todavía no les garantizo que sea una operación falsa. No lo sé. Pero sería un error grave, muy grave”, dijo. El portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, dijo el martes que hay motivos de preocupación ya que Rusia ha "demostrado un patrón de acusar a otros de lo que en última instancia está planeando". El lunes, Price advirtió sobre la "profunda naturaleza de las consecuencias" si Moscú desplegara tales armas. El embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nebenzya, envió una carta, vista por la VOA, al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y al Consejo de Seguridad el lunes por la noche, diciendo que Rusia "considerará el uso de la bomba sucia por parte del régimen de Kiev como un acto del terrorismo nuclear". Ucrania ha negado enérgicamente las acusaciones de Moscú de que planea detonar una bomba sucia en su propio territorio y, a su vez, ha acusado a Rusia de conspirar para utilizar la amenaza de una bomba atada con material nuclear como pretexto para una escalada en Ucrania. El Consejo de Seguridad de la ONU discutió las acusaciones en una reunión a puertas cerradas el martes. "No hemos visto ni escuchado ninguna evidencia nueva en esta reunión privada", dijo a los periodistas el embajador adjunto de Gran Bretaña ante la ONU, James Kariuki. "Los ministros del Reino Unido, Francia y Estados Unidos han sido claros: estas son acusaciones transparentemente falsas que escuchamos de la Federación Rusa. Ucrania ha sido clara, no tiene nada que ocultar; los inspectores de la OIEA están en camino". El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el lunes que los aliados de la OTAN rechazaron las afirmaciones de Rusia de que Ucrania se está preparando para usar una bomba sucia en su propio territorio y agregó que "Rusia no debe usarla como pretexto para una escalada". Mientras tanto, el jefe de las tropas de protección nuclear, biológica y química de Rusia, el teniente general Igor Kirillov, dijo en una conferencia de prensa que las fuerzas rusas se están "preparando para trabajar bajo contaminación radiactiva". El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA),Rafael Mariano Grossi, confirmó que "no se encontraron actividades o materiales nucleares no declarados" en las instalaciones nucleares de Ucrania. "El OIEA inspeccionó uno de estos lugares hace un mes y todos nuestros hallazgos coincidieron con las declaraciones de salvaguardias de Ucrania", dijo Grossi. Grossi confirmó que ambos lugares están bajo las salvaguardias del OIEA y han sido visitados periódicamente por sus inspectores. Agregó que el OIEA recibió el lunes una solicitud por escrito de Ucrania para enviar equipos de inspectores para llevar a cabo actividades de verificación en los dos lugares. Rusia solicitó una segunda reunión del consejo el jueves para discutir sus acusaciones de que Estados Unidos y Ucrania han estado realizando actividades biológicas militares en territorio ucraniano. En una carta de 310 páginas enviada al Consejo de Seguridad, al presidente y al secretario general, el embajador de Rusia reitera viejas afirmaciones acerca de que los dos estados planean infectar aves migratorias, murciélagos e incluso mosquitos con patógenos letales y luego desplegarlos para infectar a las tropas rusas y /o civiles. El embajador Nebenzia incluye un proyecto de resolución para que el consejo considere formar una comisión para investigar el cumplimiento de la Convención de Armas Biológicas por parte de Estados Unidos y Ucrania. La comisión estaría compuesta por los 15 miembros del consejo y se espera que informe antes del 30 de noviembre. Es poco probable que tal propuesta gane terreno entre los miembros del consejo.