Senado de Colombia aprueba eliminar el servicio militar obligatorio





26/10/2022 - 11:02:23

RT.- El Senado de Colombia aprobó este martes en segundo debate la eliminación del servicio militar obligatorio, un tema que ha causado polémica en el país suramericano porque la medida afecta principalmente a la población joven de los sectores más empobrecidos. El proyecto del senador Humberto de la Calle fue apoyado por 58 votos y cuatro se opusieron en la plenaria de la Cámara Alta. Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa debe superar ocho debates en el Congreso. El tema se incorporó a través del proyecto de acto legislativo 012, que consistía en "eliminar gradualmente el servicio militar obligatorio en tiempos de normalidad", al modificar el artículo 126 de la Constitución. "Insistiremos. Quienes votaron en contra de la eliminación no mandan sus hijos a la guerra. A la guerra van los jóvenes más pobres. El camino es la profesionalización de nuestras Fuerzas Militares y el servicio social de los jóvenes", dijo el presidente del parlamento, Roy Barreras, antes del debate. La controversia sobre este punto cobró mayor fuerza el lunes, cuando el Senado resolvió vetar el artículo sobre la eliminación del servicio militar obligatorio de la recién aprobada Ley 181 o Ley de 'paz total', que promueve el Gobierno de Gustavo Petro. El artículo vetado proponía reemplazar el servicio militar obligatorio por un servicio social, pero en medio del debate parlamentario, la bancada uribista del Centro Democrático, opositora al Gobierno de Petro, pidió que la iniciativa fuese negada y sometida a votación. Así, la plenaria del Senado decidió, con 39 votos a favor y 37 en contra, rechazar el artículo que daba la posibilidad a los jóvenes de elegir entre prestar servicio social o sumarse a la Fuerza Armada. La votación se realizó con la ausencia de seis senadores del Pacto Histórico: Roy Barreras, Sandra Jaimes, María José Pizzarro, Paulino Riasco, Wilson Arias y Pedro Flores, quienes alegaron que habían dejado el recinto por distintos motivos, algunos por razones de salud.



Contra los jóvenes más pobres La falta de los votos de los seis senadores, que habrían cambiado el resultado del lunes, causó resquemor en sectores de la sociedad colombiana, que criticaron a la bancada del Pacto Histórico por permitir que se vetara un punto considerado como medular para el proceso de "paz total" al que apuesta el Gobierno de Petro. El senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar dijo, previo al debate, lo siguiente: "El servicio militar es un matadero de jóvenes pobres. Pregunto a los 39 senadores que hundieron el servicio social para La Paz: ¿alguno mandó un hijo a la guerra? Sé que no. No desistiremos en nuestra promesa de acabarlo. Hoy en Cámara o en proyecto por separado lo haremos realidad". Su compañera de bancada, la senadora Esmeralda Hernández, agregó: "¿Cómo podemos preferir a un joven empuñando un fusil que sembrando un árbol, o limpiando un río o trabajando por la paz de Colombia? Durante años los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 [los más empobrecidos] son la carne de cañón en la guerra. Es hora de abolir el servicio militar obligatorio", señaló la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández. Por su parte, el excandidato a senador, abogado y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Gilberto Tobón Sanín, consideró "desafortunado" que parte de la bancada del gobierno hubiese permitido el veto al artículo. "Los jóvenes no tienen por qué seguir siendo carne de cañón en la guerra", agregó. El congresista Pedro Suárez Vacca, por su parte, publicó un gráfico de la ONG Temblores, que muestra cómo los sectores más desfavorecidos de la sociedad colombiana son los que prácticamente están obligados a prestar servicio militar, mientras que los de las clases adineradas no son convocados. "Es solo para los jóvenes más vulnerables de nuestra sociedad. Por eso apoyaremos hoy en plenaria de la Cámara la aprobación del Servicio Social para la paz. Nosotros le decimos sí a la paz total", dijo. La polémica en torno a este tema contó incluso con la intervención del ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, en el debate parlamentario del lunes, quien explicó que ese proceso se haría de manera gradual y progresiva, y que la creación del Servicio Social para la Paz sería un mecanismo alternativo.