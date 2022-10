China prueba el primer dron de transporte cuatrimotor del mundo





26/10/2022 - 10:56:41

RT.- El nuevo vehículo aéreo no tripulado chino Scorpion D, desarrollado por Tengdun Science and Technology, completó este martes con éxito su primer vuelo de prueba en el aeropuerto de Zigong Fengming, en la provincia de Sichuan, informó el portal local Guancha. Se trata del primer dron de cuatro motores de ala fija de larga duración del mundo, añade la publicación. El aparato tiene una envergadura de 20 metros, 10,5 metros de longitud, 3,1 metros de altura, un peso máximo de despegue de 4,35 toneladas, una carga útil máxima de 1,5 toneladas y un espacio de carga máxima de 5 metros cúbicos. China successfully tested the large-scale 4-engine military drone "Double-tailed Scorpion D" developed by Sichuan Tengdun Science & Tech. Co., Ltd.



The maiden flight was done in Zigong-Sichuan on the 25th Oct, expected to be unveiled at the China Air Show in Zhuhai in November. pic.twitter.com/0eOBljWXAS — FL360aero (@fl360aero) October 25, 2022 La configuración de los cuatro motores y generadores permite que el Scorpion D de doble cola tenga un espacio de carga más grande y una capacidad de carga mayor. Su techo máximo es de 9,5 kilómetros, su velocidad de crucero es de más de 300 km/h y la duración del vuelo es de 35 horas. El aparato ha sido concebido para misiones 'de apoyo', tales como logística de carga, siembra aérea, etc. Tras su exitoso vuelo inaugural, se prevé que el Scorpion D sea rápidamente transferido a Zhuhai para su estreno en el 14.º Salón Aeronáutico de China, que se inaugurará el 8 de noviembre.