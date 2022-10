En medio del paro, escolares retoman clases virtuales y se ajustan los contenidos





26/10/2022 - 10:11:46

El Deber.- En medio del paro por censo 2023, en los hogares se retoma el ajetreo por las clases virtuales. Estudiantes, profesores y padres de familia han tenido que habilitar las computadoras, celulares y los megas para la modalidad a distancia. De acuerdo al calendario escolar, las clases no deben prolongarse después del 30 de noviembre, por lo que se están haciendo ajustes para recuperar horas perdidas y no afectar el calendario. Actualmente los maestros están en la recta final del avance del tercer trimestre y se preparan para los exámenes finales de la gestión 2022.



En los hogares, los padres de familia habilitaron ambientes para que sus hijos puedan cumplir con el avance de contenidos. Como ocurre cuando acuden a las aulas, los niños visten sus uniformes para pasar clases frente al computador y tienen espacios para el recreo. Los estudiantes han tenido que recordar las plataformas tecnológicas para poder ingresar a las clases y habilitar nuevamente sus cuentas para recibir y enviar las tareas. Los profesores también tuvieron que reprogramar las lecciones a la modalidad a distancia, por lo que muchos docentes se tomaron el anterior fin de semana para dejar todo listo para las clases virtuales. El representante de los maestros urbanos, Osmar Cabrera, destacó el compromiso de los maestros con la enseñanza, que no dudaron en cambiar de modalidad y volver a la virtualidad para precautelar la seguridad de los niños. Según el informe que le llega a la dirigencia, más de 600 unidades educativas de la ciudad y de las provincias decidieron retomar la modalidad a distancia hasta que se levante la protesta. En la ciudad capital, en su mayoría aplica la educación vía on line, con algunas excepciones en el Plan Tres Mil y Los Lotes. Antes del inicio del paro por el censo, el Ministerio de Educación instruyó que las clases se mantengan de forma presencial.



“Las autoridades educativas en un principio estaban exigiendo la presencialidad, pero han tenido que flexibilizar porque no se puede tener a los chicos en las calles, yendo y viniendo de los colegios, en una situación de conflicto”, señaló Cabrera. Aunque siguen habiendo carencias en algunos hogares por la falta de dispositivos tecnológicos, la mayoría de las familias está más preparada para asumir la virtualidad con la experiencia del confinamiento. Lo mismo sucede con los profesores, que adaptan sin mayores dificultades sus contenidos a la virtualidad y tienen plataformas diseñadas para esta modalidad. Incluso hay profesores que ya están tomando exámenes y lo hacen a través de una plataforma. El dirigente de los maestros pidió a los padres de familia su apoyo con las clases virtuales y llamó a las autoridades a buscar una solución al conflicto. “Apelar a los papás a que nos colaboren para que podamos sobrellevar la situación y esperamos que el conflicto se resuelva pronto, a través del diálogo”, remarcó. El calendario escolar



Recordó que el calendario escolar ingresó en su recta final, toda vez que la mayoría de las unidades educativas tiene previsto culminar el avance curricular hasta la primera semana de noviembre para ingresar al periodo de evaluación y concluir las clases hasta fines de noviembre.



Se prevé que los estudiantes de último año finalicen dos semanas antes debido a los trámites administrativos que realizan para graduarse, por lo que deberán terminar el periodo de evaluaciones hasta el 15 de noviembre. Luego de que el descanso pedagógico se extendiera de dos a cuatro semanas, el Ministerio de Educación estableció que las labores educativas concluirán el 30 de noviembre en todo el país, por lo que cada unidad educativa tenía que ver la forma de recuperar ese tiempo.