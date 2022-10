Tarija: Cívicos mantienen paro el jueves, hay amenazas de desbloqueo





26/10/2022 - 09:49:16

El País.- La dirigencia del Comité Cívico de Tarija ratificó el paro de 24 horas para el jueves 27 de octubre, exigiendo que el Censo de Población y Vivienda se lleve adelante el 2023 y no el 2024, como lo establece el Decreto 4760. Asegura tener el respaldo de al menos 50 instituciones, en la capital y las provincias, que se irán sumando a la medida de presión. Sin embargo, otras organizaciones adelantaron que no acatarán el paro, como el Transporte, por considerarlo perjudicial. Mientras que los afines al Movimiento al Socialismo (MAS), como los campesinos y la Central Obrera Departamental, rechazan acción asumida por los cívicos y abogan con un diálogo con el Gobierno nacional. No descartan desbloquear a la fuerza. El director cívico de Tarija, Jesús Gira, aseguró que medio centenar de instituciones se sumarán al paro del jueves, exigiendo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que modifique la fecha del Censo, como reclaman los cívicos de Santa Cruz, para el 2023. La protesta, que solo será de 24 horas, tendrá el respaldo también de las provincias, como Bermejo, señaló el presidente del Comité Cívico de esa región, Víctor Hugo Sánchez, quien adelantó que acatarán la medida con el cierre del paso fronterizo hacia la República de Argentina. Sin embargo, sectores como los gremiales, productores de cítricos, bagayeros y otras organizaciones, rechazan la paralización de actividades en ese municipio. En el caso de la capital del departamento, las instituciones públicas, como la Alcaldía de Cercado, la Gobernación, el Concejo Municipal y otras entidades que no dependen del Gobierno nacional, también acatarán el paro con la suspensión de actividades a cargo de vacaciones, explicó el secretario de Gestión Institucional del Gobierno departamental, Jorge Bacotich. Rechazo al paro Entre tanto, la Federación del Autotransporte “15 de Abril”, el Transporte Libre, las alcaldías de al menos nueve municipios, los gremiales, campesinos, algunos cívicos de provincias y las instituciones estatales, adelantaron que trabajarán de manera normal. La Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct), junto a organizaciones sociales afines al Gobierno, convocaron a una reunión para este miércoles 26 de octubre, en horas de la tarde, con la finalidad de organizar movilizaciones de desbloqueo en la capital y provincias, en caso de que los cívicos y otras instituciones cierren los ingresos y salidas a la capital, advirtió el dirigente campesino, Miguel Ángel Gallardo. Cabe recordar que el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, convocó a las entidades subnacionales del país, incluidas las universidades públicas, a un encuentro en Cochabamba para este viernes 28 de octubre, con el objetivo de buscar una solución a las protestas y definir, de manera conjunta, la fecha del Censo de Población y Vivienda. Los viajes a Santa Cruz están suspendidos La administración de la Terminal de Buses, en ciudad de Tarija, reportó que determinaron junto a las empresas de transporte interdepartamental suspender los viajes de manera temporal a la ciudad de Santa Cruz, a causa del paro cívico y los bloqueos que se registran desde la pasada semana en demanda del Censo para el 2023. Está determinación la dio a conocer el administrador de la Terminal de Buses, Álvaro Zurita, quien señaló que los viajes terrestres en el servicio de buses y transporte rápido, quedaron suspendidos temporalmente a la ciudad de Santa Cruz y Camiri, por los conflictos sociales y la baja afluencia de pasajeros hacia esa región de Bolivia. Por el momento, los viajes al Chaco, como a Villa Montes y Yacuiba, son normales, porque no existen bloqueos ni paros en esas regiones colindantes con el departamento de Santa Cruz y la frontera con Argentina. En el caso del servicio de transporte a otras regiones del norte del país, por el momento son normales, porque tampoco hay bloqueos en las carreteras, agregó Zurita.