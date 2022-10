Cuestionan falta de capacidad del Gobierno en solución de conflictos





26/10/2022 - 09:44:10

Los Tiempos.- Falta de carácter y de capacidad, ignorar o negar los problemas, injerencia en la administración y gestión del Gobierno son los factores que ponen contra la pared a la gestión del presidente Luis Arce, sostuvieron analistas y abogados. El mandatario enfrenta demandas por el censo 2023, el tema impositivo a la minería y la exigencia de reconocimiento a la dirigencia de los maestros urbanos de La Paz. “El problema está en que (el Gobierno) no tiene claro el horizonte. Cuando unos se porta así de violento, cuando uno no tiene la fortaleza de carácter como para encarar los problemas y darles solución, me parece que el Gobierno está en eso. Por muy incendiarios que puedan ser sus discursos, me parece que el Gobierno no tiene el carácter que se requiere para atender estos temas y estos problemas y esa falta de carácter está llevándonos a los bolivianos a crecientes niveles de confrontación”, dijo el exministro de Justicia y abogado, Carlos Alberto Goitia Caballero. Sin capacidad El analista y abogado Paul Antonio Coca señaló que el Gobierno muestra su falta de capacidad para atender el pedido del censo en 2023, de los mineros, de los maestros y de otros sectores. “Esa estrategia de negar el conflicto, negar los problemas y restar importancia a un problema que ellos pueden reconocer ya no da. Las estrategias del Gobierno, de los discursos, de la campaña comunicacional, de que sus autoridades hagan tuiters con mensajes absurdos, no son soluciones. El gobierno está para solucionar conflictos, para evitar que sucedan otro tipo de conflictos, pero por el momento el Gobierno no está haciendo nada para solucionar estos conflictos, está muy timorato”, indicó. Argumentos El economista y exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Lucio Gonzáles Alanes, señaló que el Gobierno busca no perder autoridad ante los conflictos y que existe una ausencia absoluta de sus ministros para resolver los problemas. “Son problemas que se han ido acumulando, por ejemplo, lo de los auríferos durante 14 años (gestión de Morales) les han dejado explotar sin mayor problema y ahora que necesitan dinero les quieren imponer un impuesto del 6 por ciento, y los mineros auríferos sostienen que pueden pagar 3,5 por ciento”, indicó. Agregó que en el tema de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas, el Ejecutivo central se dedicó a conformar y mantener una entidad paralela. Y en la solicitud del magisterio evita reconocer a su dirigencia, ya que no responde al MAS. Discurso desgastado Los analistas manifestaron que el discurso de los mandatarios, el expresidente, dirigentes y otros sobre un plan de desestabilización está agotado, porque los ciudadanos ya saben que con este argumento se trata justificar la huida de Evo Morales, que abandonó a sus bases. “El discursito de las autoridades ya no tiene validez ante la ciudadanía, de que esto es un intento de golpe de Estado es absurdo, ligar a las movilizaciones de los mineros o maestros con la derecha, Luis Fernando Camacho, es un absurdo”, dijo. El Estado viola los derechos humanos La confrontación que alienta el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) es una franca violación de los derechos humanos, en el ámbito nacional e internacional, que pasará factura al Estado más adelante, dijo el abogado y exministro de Justicia, Carlos Alberto Goitia Caballero. “Una cosa es la violencia generada por los particulares y otra es la violencia generada desde el Gobierno, a través de grupos como los que lidera el ministro Edgar Montaño o las organizaciones sociales, porque estos se convierten en violación de derechos humanos, y eso le va a traer al Gobierno, más temprano que tarde, ver a sus líderes, a las autoridades comprometidas en violación de los derechos humanos”, dijo. Agregó que esta lógica de confrontación alimenta la tensión y la conflictividad.