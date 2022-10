Bloqueos en Santa Cruz amenazan otras regiones del país





26/10/2022 - 09:37:00

El Deber.- La onda expansiva por el cierre de carreteras, que forma parte, del reclamo de Santa Cruz para que el censo se realice en 2023 ya se hace sentir en Cochabamba y empieza a preocupar en Beni. Rolando Morales, presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, sostuvo que el paro indefinido que se desarrolla en Santa Cruz ya tiene su impacto en el aparato productivo cochabambino. Morales precisó que el precio de los alimentos gradualmente se va encareciendo. Mientras que, el sector avícola, lechero y porcinocultor tiene graves problemas para obtener los diferentes insumos (alimento balanceado y vacunas) que llegan desde Santa Cruz. El panorama se complica con el cierre del puente en Camiri, una ruta obligada para las exportaciones de banano, palmito y piña que sale del trópico y van al mercado argentino. “Ahora nos enteramos que hay un bloqueo dentro de otro. Un cerco, eso es terrible para las exportaciones del Trópico cochabambino que en 2021 fueron de unos $us 50 millones”, explicó Morales. Con más precaución desde el sector pecuario de Beni, anda preocupado por el bloqueo y los diferentes ´cercos’ en Santa Cruz, un aspecto que impide el movimiento de bovinos para su respectivo engorde. Situación que de continuar pondrá en apuros a los ganaderos que esperan que para la temporada de lluvia los caminos hacia Santa Cruz y en el interior del Beni ya estén expeditos. Cercos a Santa Cruz Con el objetivo de presionar a los que llevan adelante el paro indefinido en demanda de censo en 2023, los movimientos sociales afines al MAS, empezaron con el cerco, un bloqueo de carreteras dentro de otro, del departamento. Julio Vergara, representante del Transporte, Volquetas y Áridos, sostuvo que este cerco, a la altura del kilómetro 22, cerca del mercado Campesino de La Guardia, es para hacer entender a los cívicos que Santa Cruz no solo es hasta el tercer anillo, sino que también hay cruceños que viven del transporte que se ven perjudicados. “Vamos a cerrar este paso. No pasaran alimentos de los Valles cruceños, tampoco cisternas con combustible, no hace falta gasolina si el transporte está parado”, sostuvo Vergara. En la misma línea, Ponciano Colque Cruz, secretario general de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, aseguró que no va entrar, ni a salir nada, ni nadie (del departamento) desde la medianoche de hoy. Evitó dar detalles de los puntos que se cercarán. Sin embargo, durante la tarde de ayer se supo que en la carretera hacia los Valles cruceños hay tres puntos de cerco. Agapito Castro, alcalde del municipio de Pailón, convocó a su municipio a bloquear el puente Pailas a partir de hoy en rechazo al paro por el censo 2023 y en defensa al derecho a trabajar. Oferta irregular de combustible Al objetivo de generar problemas en el abastecimiento de alimentos, al cerrar la ruta a los Valles cruceños, durante la mañana de ayer se sumó el bloqueo a la refinería Guillermo Elder Bell, en la zona de Palmasola. Un grupo de personas con las caras cubiertas se sentaron en el ingreso a la refinería, provocando que los camiones cisternas que buscaban cargar combustible se queden afuera sin poder ingresar. Sobre el tema, Juan Yujra, dirigente del transporte pesado, y César Mansilla, representante de los camiones cisternas, explicaron que hay un interés político de esconder el combustible “Hay camiones cargados, pero no les permiten salir. Eso es un daño a los productores que están plena siembra. Todo esto es político”, cuestionó Yujra. Para superar el problema hizo falta la presencia de la Policía y del presidente de YPFB, Armind Dorgathen, que indicó que se llegó a un acuerdo con las personas que bloqueaban el ingreso a la refinería y no permitían el ingreso o salida de los camiones cisternas. Dorgathen precisó que en la reunión con los vecinos de Los Lotes se les explicó que es necesario el abastecimiento de combustibles para trabajar y transportar productos. Susy Dorado, gerente de la Asociación Nacional de Comercializadores Privados de Hidrocarburos -Asosur Nacional, remarcó que los problemas de abastecimiento no es responsabilidad de los surtidores, sino de YPFB que es el único proveedor. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), hay alrededor de 180 cisternas, con casi 6 millones de litros de combustibles que se encuentran varadas en la carretera a Santa Cruz a causa de los puntos de bloqueo. En los mercados Los mercados abrieron sus puertas desde las 6:00 de mañana de ayer para abastecer a la población cruceña. La atención oficial era hasta las 11:00, pero los comerciantes se quedaron hasta el mediodía. En un recorrido por los principales centros de abastecimiento (antiguo Abasto, Mutualista y Los Pozos) se pudo comprobar que la oferta de alimentos fue abundante a pesar de que los precios se incrementaron entre Bs 1 y Bs 2. Los productos de mayor demanda fueron la carne de res que se ofrecía entre Bs 30 y Bs 34, según el corte, el kilo. El tomate a Bs 12 el kilo, hace unos días estaba en Bs 10, también fue muy requerido, al igual que la papa y cebolla.