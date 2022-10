¿Censo en 2023 o 2024? Las propuestas del Gobierno y de Santa Cruz frente a frente







26/10/2022 - 09:20:58



Brújula Digital.- El censo nacional de población y vivienda debería realizarse el 16 de noviembre de este año. El Gobierno garantizó su ejecución, pero después de una reunión del Consejo Nacional de Autonomías decidió postergarlo hasta 2024.

La decisión fue cuestionada fundamentalmente por las instituciones de Santa Cruz que aceptaron la postergación de la actividad censal pero exigen que este no se realice en 2024 sino en 2023 para que sus resultados sean aplicados antes de las elecciones generales de 2025.

La región cumple un paro cívico indefinido para lograr ese resultado pero el Gobierno se niega rotundamente a modificar la fecha del censo establecida para 2024 bajo el argumento de que busca un censo de “calidad” y de acuerdo a “estándares internacionales”.

Brújula Digital realizó un relevamiento de las propuestas que plantean ambos polos en conflicto. El Gobierno, a puertas del paro indefinido, expresó su predisposición de realizar la actividasd censal en abril de 2024 y realizar la distribución de ingresos en octubre del mismo año, o seis meses después.

En la última reunión realizada el sábado en Santa Cruz, la representación de Santa Cruz planteó la modificación del decreto supremo que establece que el censo se realizará en 2024; sin embargo, el Gobierno se negó a realizar dicha reforma y alegó que la fecha exacta del censo debe ser definida por una mesa técnica.

Propuesta de Santa Cruz | Censo en 2023

El Gobierno garantizó para noviembre de este año la realización del censo

El Gobierno se retracto y postergó la actividad hasta 2024 después de una reunión con el Consejo Autonómico

El INE nunca explicó técnicamente por qué no pudo realizar el censo en noviembre de este año

Es importante la redistribución de ingresos pero es fundamental definir la fecha del censo dentro del año 2023

El Gobierno no tiene la "voluntad política" para realizar el censo en 2023

El INE no tiene competencia legal para definir una fecha porque así lo establecen las normas que regulan su funcionamiento

Hay que modificar el decreto supremo que posterga el censo y ajustar la fecha

El pedido para que se haga el censo e 2023 no sólo es de Santa Cruz sino de otras regiones

Hay un año de diferencia entre el censo y la entrega de resultados

Ante las solicitudes de información sobre el avance del proceso censal, el INE sólo presentó notas de prensa

El INE, antes de la postergación del censo, no fue transparente y fue ocultando información de su página web

El Gobierno descalifica la propuesta de Santa Cruz cuando indica que quiere un "censo de alta calidad"

El INE no proporcionó información sobre la organización del censo 2022 pese a que garantizó que se realizaría

Todos los censos tienen actualización cartográfica por lo que el que se realiza actualmente no es ninguna novedad

La diferencia es que para este proceso se utilizan equipos digitales lo que facilita el trabajo y acorta los tiempos

El INE estimó realizar la actualización cartográfica en cuatro meses para el censo de 2022, ahora plantea 14 meses

El Gobierno menosprecia y ningunea a los técnicos del comité interinstitucional de Santa Cruz

Hay condiciones para realizar el censo en 2023

Propuesta del Gobierno | Censo en 2024

El censo se realizará en abril de 2024

La redistribución de ingresos se realizará en octubre de 2024

Realizar un censo en 2024 implica que será de alta rigurosidad y de acuerdo a parámetros internacionales

Este es el primer censo que se realiza con una actualización cartográfica

El Gobierno no suspendió arbitrariamente la fecha del censo, fue el Consejo de Autonomías

El censo se iba a realizar en noviembre de 2022 pero se acusó de que iba a ocurrir un "fraude censal".

Especialmente los gobernadores de Beni y Pando recomendaron la postergación hasta 2024 debido al clima y otros factores

El censo debe construirse entre todos, en consenso

Lo más importante no es la fecha del censo sino los resultados

El decreto que posterga el censo establece un plazo máximo y no fija una fecha para la realización de la actividad

La fecha exacta no puede ser un capricho de nadie y no se debe definir en base a criterios políticos sino a criterios técnicos

Se puede aprobar una "normativa complementaria" que establezca la metodología de definición de la fecha del censo

La fecha exacta del censo debe ser definida por una mesa técnica

La propuesta de realizar el censo en 2023 no tiene sustento técnico