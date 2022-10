Tuto: Es triste cómo a nombre de amistades personales se suspenda el principio de la democracia





26/10/2022 - 09:16:32

Página Siete.- El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2006) lamentó este martes que Gobiernos como los de México y Argentina hayan proporcionado, en su opinión, cierta cobertura a las políticas de las “dictaduras” de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Quiroga, que tomó parte en el VII Diálogo Presidencial celebrado en Miami, mostró su desacuerdo con que esos dos países democráticos puedan “prestarle cierta cobertura a estos Estados en vez de defender los principios de la democracia”. “Es triste cómo a nombre de amistades personales se ponga en hibernación o se suspenda el principio de la democracia”, dijo el expresidente de Bolivia. Quiroga, no obstante, no estuvo de acuerdo en que haya una tendencia generalizada en América Latina de giro en los Gobiernos de los países hacia la izquierda. “Hay un análisis que creo que no responde a la realidad de que hay una tendencia hacia la izquierda por lo que ha pasado durante las últimas elecciones”, aseguró. Respecto a los últimos cambios de gobierno en la región sostuvo que responden al descontento entre la población. También se refirió a la guerra de Ucrania, cuyos efectos aseguró se manifiestan en que ha subido el precio de la comida y el combustible. “Estamos en un ciclo de las 3 letras C, comida y combustible para arriba y el tipo de cambio para abajo, que responden a los tiempos complicados que estamos viviendo”, destacó. Dijo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es el padrino de los “tiranos” que señaló son Raúl Castro en Cuba, Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. “Por el bien de la integridad territorial y preservación de soberanía debemos conseguir que derroten a Putin, porque para la democracia de América Latina haría muy bien que sufriera una derrota”, sentenció. Quiroga Ramírez destacó respecto a la política económica de la región que hay que estabilizar los precios y capitalizar, si se puede, el Banco Interamericano de Desarrollo, que, dijo, “es el principal instrumento financiero de la región”. Organizado por la Cátedra Mezerhane Endowed del Miami Dade College (MDC), Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), Instituto Atlántico de Gobierno y Diario Las Américas, el foro fue inaugurado por la presidenta de MDC, Madekine Pumariega, y la vicegobernadora de Florida, Jeanette Nuñez.