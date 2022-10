Añez a Arce: No huya a Cochabamba. ¡Pacifique al país!





25/10/2022 - 20:03:10

Página Siete.- La exmandataria Jeanine Añez pidió al presidente Luis Arce no huir a Cochabamba y pacificar el país, ante las protestas que crecen y exigen que el censo se lleve en 2023. “No huya a Cochabamba @LuchoXBolivia. ¡Pacifique al país! Los violentos aterrorizan a La Paz y agreden a Santa Cruz. El censo es su obligación, el INE debe hacerlo en tiempo y forma, no a capricho del Gobierno que retiene recursos y quiere elecciones con padrón obsoleto. Censo 2023”, fue el mensaje posteado en la cuenta de Twitter de la exmandataria, que está recluida desde marzo de 2021 por el caso del supuesto golpe de Estado. La reacción se dio luego que el presidente Arce convocó para el viernes a las entidades subnacionales del país, incluida las universidades, a un encuentro en Cochabamba, y no así en Santa Cruz, para darle una solución a las protestas por el tema del Censo de Población y Vivienda. Los cívicos cruceños pidieron que el encuentro se adelante y se haga en Santa Cruz, donde están las protestas que exigen el censo en 2023. Sin embargo, desde el Gobierno, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, se ratificó que el encuentro se hará en Cochabamba este viernes. Añez pidió al Gobierno no encapricharse y cumplir con que el censo se haga en 2023, ya que son varios sectores que se están sumando a las protestas. Para la expresidenta, los ciudadanos cruceños continúan con el cuarto día paro por lo justo para Bolivia. “Aplaudo, agradezco y felicito la sacrificada lucha pacífica de Santa Cruz por el Censo 2023, por los derechos de cada boliviano en toda la Patria. ¡Toda la fuerza a la gran mayoría que defiende la democracia!”, señaló en otro mensaje publicado. El conflicto por el censo se agrava más. Los cívicos anunciaron que seguirán con el paro hasta recibir una respuesta favorable del Gobierno. Otro sector como el transporte pesado inició un cerco al departamento de Santa Cruz, en rechazo al paro, medida a la cual se sumarán otras organizaciones sociales. Tanto los cívicos como el Gobierno ya advirtieron que esas medidas podrían ocasionar un desabastecimiento, por lo que se echaron la culpa por esa situación.