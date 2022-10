Adepcoca anuncia bloqueos en La Paz desde la próxima semana y pide abastecerse de alimentos





25/10/2022 - 19:23:17

Página Siete.- La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) anunció este martes el inicio de bloqueo de caminos en los Yungas de La Paz a partir de la primera semana de noviembre, por lo que pidieron a la población abastecerse de alimentos y otros productos. Lamentaron que el Gobierno no haya atendido a sus solicitudes de diálogo para solucionar sus demandas. “Adepcoca, Cofecay, todo lo que es Comité de Autodefensa, se ha indicado que vamos a iniciar diferentes movilizaciones como se está realizando a nivel nacional. También los Yungas no es la excepción. En ese sentido, estamos iniciando en el mes de noviembre con los bloqueos en los Yungas de La Paz”, manifestó el dirigente de Adepcoca, Reynaldo Laura. Recordó que en un cabildo llevado a cabo el 10 de octubre de la ciudad de la Paz, se dio un plazo de 14 días para que el Gobierno atienda las demás del sector tradicional de los Yungas, libere a sus dirigentes y cierre el mercado paralelo de Villa Carmen. Dijo que ese plazo feneció por lo que todos los representantes de la regionales resolvieron radicalizar sus medidas de presión hasta ser escuchados. Por su lado, el dirigente cocalero Luis Alberto Olivar detalló que se envió más de diez notas para dialogar al presidente Luis Arce, cuatro al vicepresidente David Choquehuanca, seis notas al ministro de Desarrollo Rural, Reymi Gonzales, cinco al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y también otras instancias del gobierno central, pero no hubo respuesta. “Por eso, la primera semana de noviembre vamos a radicalizar con todo. Yo les pido hermanos socio productores de los Yungas fortaleza, sé que no hemos sido escuchados por nuestras autoridades. Vamos a radicalizar (medidas) hasta hacernos escuchar”, aseguró. La dirigencia de Adepcoca alegó que por estrategia no revelará las medidas que vayan a asumir, los puntos donde se van a bloquear ni los días del inicio de las protestas. Asimismo, se indicó que son cuatro puntos los que demandan: el cierre del mercado paralelo; la liberación de sus dirigentes procesados; el respeto a la hoja de coca tradicional; y respaldaron a otros sectores sociales que piden la realización del censo en 2023, y a las demandas de mineros y maestros, entre otros. Los dirigentes cocaleros indicaron que radicalizaran sus medidas de presión con contundencia, por lo que instaron a la población a abastecerse en estos días de alimentos y combustible. El dirigente del Comité de Autodefensa, Feliz Quisberth, explicó que desde que se reabrió el mercado paralelo en Villa El Carmen, muchos socios se han visto afectados en su economía. Por lo que exigirán respeto a las normas y al sector tradicional de los Yungas. El 8 de septiembre, cocaleros de Adepcoca orgánica tomaron el mercado paralelo de Villa El Carmen, instalado por el dirigente afín al MAS, Arnold Alanes, para su cierre porque consideran que funciona al margen de la ley. Durante la toma, se registraron enfrentamientos y el incendio de dicho predio. A raíz de eso, varios dirigentes de los Yungas fueron procesados y encarcelados, excepto los del grupo de Alanes, quienes aquel día fueron denunciados por la manipulación explosivos. Diputada del MAS dice que no es el sentimiento de todos los yungueños Ante el anuncio de bloqueos en los yungas, la diputada del MAS, Gladys Quispe señaló que esa determinación no representa el sentimiento de todos los yungueños. “No es un sentimiento de todo el pueblo yungueño. Manifiesto nuevamente, los Yungas esta en este momento, los hermanos de base, luchando para salir el día a día, para luchar en el día a día, porque tienen compromisos, deudas, tienen hijos, tienen que ganar el pan de cada día”, mencionó. Llamó a la reflexión a los dirigentes porque las bases no ganan nada con está movilización. Dijo que no es momento de conflictos, es momento de sentarse a dialogar.