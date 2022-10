Gobierno espera voluntad política de líderes del paro para acudir al Encuentro Plurinacional





25/10/2022 - 19:06:24

Una vez confirmada la convocatoria al “Encuentro Plurinacional” por el censo, se espera que los líderes del paro en Santa Cruz tengan la voluntad política para acudir a la cita de Cochabamba, entendiendo que el censo involucra a Bolivia y no solo a una región, afirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. “Deben demostrar (los líderes del paro) la voluntad política para ya no perjudicar al país, ya no perjudicar al departamento”, demandó e insistió en que la población está “esperando que demuestren esa voluntad política para resolver un tema que afecta a todo el país”. Atendiendo una propuesta de sectores sociales reunidos con el Gobierno en Santa Cruz, el presidente Luis Arce convocó este martes a gobernadores, alcaldes, autoridades de autonomías indígenas originarias campesinas, de la región autónoma del chaco y a rectores del sistema público al Encuentro Plurinacional del viernes por un censo con consenso. Poco después de hacerse pública la convocatoria, el cívico Rómulo Calvo respondió que ese encuentro debe hacerse en Santa Cruz y este miércoles. Descartó que el gobernador Fernando Camacho y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, acudan al encuentro de Cochabamba. Alcón informó que se convocó al diálogo en Cochabamba por su ubicación geográfica y para el viernes, con la finalidad de que todos los convocados tengan la posibilidad de trasladarse y llegar a la reunión sin contratiempos. “Hacemos una vez más la convocatoria y respondan a la altura de las circunstancias, como tiene que ser. Este es un tema nacional y lo queremos abordar en ese marco”, explicó. “El mejor escenario y convocamos a que estén presentes”, demandó Alcón. ABI