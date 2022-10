Mamá se reencuentra con su hija desaparecida hace 27 años: Nunca perdí la esperanza





25/10/2022 - 14:26:05

Una madre y su hija vivieron un conmovedor momento al reencontrarse después de estar separadas por más de 27 años. La niña, quien ahora es una mujer, se había perdido en un parque urbano de la Ciudad de México. En 1995, Rocío Martínez, que en ese entonces se llamaba Juana Bernal, había desaparecido a los 3 años en el Bosque de Chapultepec, uno de los parques urbanos más grandes de la capital mexicana. Su madre Lorena Ramírez reportó la desaparición al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes, pero la búsqueda no prosperó. Por ello, los días en los que siempre esperaba reencontrarse con su hija se convirtieron en meses, años y décadas. Rocío dice que no se acuerda mucho del día en el que se separó de madre, padre y hermanos, pero sí recuerda que la familia que la acogió durante todo este tiempo, dándole comida, techo y educación, no era la suya. Según le comentó al medio El País , ya cuando fue creciendo la relación con su familia adoptiva se fue deteriorando, por lo que a los 17 años escapó de la casa. Se enamoró, se casó y creó su propio hogar. Rocío se reencontró con su madre, Lorena, luego de 27 años de que fue reportada como extraviada en el Bosque de Chapultepec. La ⁦@FiscaliaCDMX⁩ ayudó a su ubicación y comprobación genética. Imágenes de la FGJCDMX Vía ⁦@proceso⁩ pic.twitter.com/MT28i4UOSi — Sara Pantoja (@SaraPantojaF) October 14, 2022 Ya casada, el esposo de Rocío la alentó a buscar a su familia biológica y comenzó a ver información sobre niños perdidos o robados, llegando a un folleto que estaba en la internet y, al ver una foto, ella se reconoció y decidió contactar la organización que publicó el cartel. Lo primero que hicieron fue acudir a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas para informar a las autoridades de lo que había sucedido. Entonces, el pasado 1 de agosto, decidió publicar un mensaje en internet en el que decía que estaba buscando a sus padres biológicos, junto a la fotografía que había encontrado. “Recibí respuesta de forma inmediata”, pues Maria José, una de las hijas de Lorena, le explicó que ella era hermana de Juana Bernal, desaparecida en 1995, y desde entonces comenzaron a hablar y a intercambiar fotos de su juventud. A los pocos días acordaron que Rocio las fuera a visitar. “No lo podía creer, pero cuando la vi lo supe, ella era mi hija”, expresó Lorena. Sin embargo, para salir de dudas, fueron a la Fiscalía de Ciudad de México para declarar lo sucedido y someterse a una prueba de ADN. El pasado 12 de octubre, Lorena y Rocío escucharon que la coincidencia genética era del 99,99%, demostrando su parentesco. En un video se puede ver el conmovedor momento en el que madre e hija lloran y se abrazan de felicidad tras confirmar que son familia.