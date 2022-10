Califican de discriminador y falso plurinacional al diputado masista que llamó extranjeros a líderes cruceños





25/10/2022 - 14:18:25

El Deber.- El diputado Rolando Cuéllar, del Movimiento Al Socialismo (MAS), lanzó ayer declaraciones duras contra los miembros del Comité Cívico pro Santa Cruz y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Las acusaciones que hizo el legislador se estrellaron con un muro de críticas que fueron tildadas de discriminatorias. “En Santa Cruz no se puede dialogar con extranjeros que se escaparon cobardemente de la II Guerra Mundial, y ahora han venido a meterse al Comité Cívico. Me estoy refiriendo al señor Branko Marinkovic, Fernando Larach, Stello Cochamanidis”, afirmó ayer el diputado Cuéllar. El legislador luego arremetió contra el gobernador Luis Fernando Camacho, a quien llamó “anticristo” y “falso profeta”. Esas declaraciones causaron molestia en la institucionalidad cruceña. El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, restó importancia a las declaraciones de Cuéllar y solo dijo que “estos personajes” están en contra del paro y que por eso realizan cuestionamientos por el éxito de la medida. El abogado Gary Prado en su posteó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “Falsos plurinacionales. Más falsos que billetes de tres pesos” tras colocar una imagen de apellidos extranjeros que están en filas del MAS como Richter, Dockweiler y Dorgathen. La diputada María René Álvarez, de filas de Creemos, consideró que las declaraciones de su colega son “discriminatorias” porque atacan a personas que nacieron en Bolivia y que cumplen una función en el comité cívico cruceño. “En el MAS las diferencias internas afectan a sus legisladores. Esas declaraciones (de Cuéllar) son totalmente discriminatorias”, dijo. Hace una semana, el diputado Héctor Arce, también del MAS, cuestionó a su correligionario por las declaraciones que realiza cada vez que sale en público. “Hay que pedir a Dios que lo perdone al sarna Cuellar, porque no sabe lo que dice. Dios, perdónalo porque no sabe lo que dice, está perdido”, cuestionó el asambleísta.