No se bañaba hace 50 años: El hombre más sucio del mundo murió a los 94 años





25/10/2022 - 14:11:25

Amou Haji, un ciudadano de Irán conocido como el 'hombre más sucio del mundo' por no haberse duchado durante más de medio siglo, ha muerto a los 94 años de edad, según han informado este martes fuentes locales. Su historia era muy popular en el país asiático. El hombre, que era soltero, evitaba bañarse por miedo a "enfermarse". Su fallecimiento se produjo el pasado domingo en el pueblo de Dejgah, en la provincia de Fars, al sur de Irán, según han precisado desde su entorno.

El hombre estuvo hasta 60 años sin ducharse, según recogen medios como 'Daily Mail'. En 2013 se publicó un corto documental sobre su vida titulado 'La extraña vida de Amou Haji', lo que hizo que muchas personas en el mundo conocieran su historia. Un año después, Haji aceptó someterse a un examen médico en la Escuela de Salud Pública de Teherán. Un proceso a cargo del doctor Gholamreza Molavi, que sometió al hombre a varias pruebas para detectar ETS, Hepatitis y parasitología. Los resultados sorprendieron a los sanitarios. No se detectó ningún resultado positivo a bacterias o riesgo inminente para su salud, a pesar de su avanzada edad. Una de las explicaciones es que el hombre adquirió un sistema inmunológico extremadamente fuerte por sus condiciones.