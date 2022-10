Luis Miguel regresará en 2023 con disco espectacular bajo el género pop





25/10/2022 - 13:43:25

Luego de que a finales de septiembre el empresario Carlos Bremer confirmó que Luis Miguel alista su regreso a los escenarios para ofrecer una gira de más de 200 conciertos, ahora se sabe que el ídolo de la música pop también lanzara un disco. Fue en 2017 cuando el El Sol lanzó su más reciente disco. Se tituló ¡México por siempre! y fue su vigésimo álbum de estudio tras siete años de no presentar nada nuevo a sus fans. Asimismo, fue el segundo de música ranchera desde México en la piel (2004). Jorge 'El Burro' Van Rankin, quien ha sido amigo del cantante desde su época de juventud, dijo que el próximo año habrá nuevo disco del intérprete de La Incondicional. “De hecho, le presenté una canción que lo volvió loco. No sé si la habrá grabado en este disco, es una canción maravillosa que se llama ‘Sino te hubiera conocido’, que me la dio mi querido José Luis Roma. Se la di yo, pero luego se volvió a enojar conmigo y ahí andamos con el 'estira y afloja'", comentó el conductor. Sin revelar la fecha en que el disco podría salir a la luz, Van Rankin adelantó que Luis Miguel no defraudará a sus seguidores que por años han esperado el lanzamiento de un material pop desde que dio a conocer Luis Miguel (2010) cuyos temas Labios de miel y Tres palabras escalaron en los primeros sitios de popularidad. “No lo he visto, pero sé que grabó un disco nuevo, va regresar a los escenarios con un discazo espectacular", concluyó. El pasado 19 de septiembre, el empresario Carlos Bremer, gran amigo del cantante, acabó con las dudas y confirmó que el intérprete de Cuando calienta el sol realizará una gira que incluirá 200 presentaciones en vivo en 2023. “Hablé con él hace dos semanas, está en España, está preparándose para una gira de 200 conciertos”, dijo el presidente de Value Grupo Financiero en entrevista para Televisa Espectáculos. Hace unas semanas fue muy evidente el radical cambio de imagen que mostraba Luis Miguel, un probable signo de que se estaba preparando para su regreso a los escenarios. La nueva apariencia del intérprete fue tan notoria que incluso uno de sus grandes amigos, Toño Mauri, externó su alegría y le envió ánimos tras difundirse imágenes donde se le ve sonriente y con un rostro rejuvenecido.