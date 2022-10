Kanye West deja de ser multimillonario tras sus comentarios antisemitas





25/10/2022 - 13:38:52

Kanye West perdió su estatus de multimillonario luego de que la marca deportiva Adidas anunció su decisión de separarse del rapero a raíz de los comentarios antisemitas y ofensivos que ha hecho en las últimas semanas. Si bien, haber terminado su relación con la empresa deportiva no provocaron su deceso económico, se dice que es una combinación de varios acuerdos cancelados, incluido Gap y Balenciaga, que se desmoronaron recientemente, repercutieron de gran manera en la riqueza del músico. Forbes hizo oficial el anuncio este martes al afirmar que West vale alrededor de 400 millones de dólares. Esta es una gran caída, pues apenas hace un par de años, su patrimonio neto estaba valorado en alrededor de 1.3 mil millones de dólares. La mayor parte de la riqueza de Kanye ahora provienen de unas pocas fuentes selectas, dice Forbes, que incluyen bienes raíces, efectivo líquido, su catálogo de música y una participación del 5 por ciento en la marca Skims de su ex esposa, Kim Kardashian. No está claro cuánto dinero perdió por haber roto los lazos comerciales con Adidas, pero la compañía dijo que está perdiendo casi un cuarto de mil millones de dólares en ganancias netas al cortar esta asociación. La marca señaló que habrá más información disponible sobre la decisión durante el anuncio de ganancias del tercer trimestre de la compañía el 9 de noviembre. West se asoció con Adidas en 2013 para crear y vender artículos de su línea de ropa Yeezy. Juntas, las marcas presentaron la popular zapatilla deportiva Yeezy Boost 350 (2015), así como la animada Adidas Yeezy Slide (2019) y la Adidas Yeezy Foam Runner (2020). Adidas no es la única marca que ha cortado lazos con West. Tanto Balenciaga como Vogue se han pronunciado en medio de la reacción violenta. “Balenciaga ya no tiene ninguna relación ni planes para proyectos futuros relacionados con este artista”, dijo Kering, la empresa matriz de la marca de moda, a Women's Wear Daily en un comunicado del viernes 21 de octubre. El rapero había trabajado durante mucho tiempo con la casa de moda francesa, más recientemente abrió su desfile de verano de 2023 durante la Semana de la Moda de París a principios de este año. El director creativo de Balenciaga, Demna, también colaboró ​​con West en su línea Yeezy Gap Engineered by Balenciaga. También el viernes, un portavoz de Vogue le dijo a Page Six: “Ni el medio ni la editora en jefe Anna Wintour tienen intenciones futuras de volver a trabajar con West”.