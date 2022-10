A Katy Perry se le paraliza un ojo durante show y preocupa a sus fans





25/10/2022 - 13:33:04

Este martes, Katy Perry cumple 38 años y aunque sus fans se han volcado en las redes sociales para felicitarla y expresarle sus más sinceros deseos, la cantante es tendencia debido a un video que circula en redes sociales y que ha causado gran impacto. La intérprete de Dark House tiene preocupados a sus millones de fans debido a que su ojo se le paralizó en el escenario mientras ofrecía un concierto el pasado 22 de octubre en Las Vegas y lo cual ha generado una lluvia de especulaciones con respecto a su estado de salud. Aunque hay quienes aseguran que es una estrategia publicitaria, lo cierto es que el párpado derecho de Katy Perry se le pasmó, se le quedó cerrado mientras ella trataba de mantenerlo abierto. El púbico aplaudía y gritaba el nombre de la artista al momento en que ella pierde el control de su ojo mientras que el izquierdo se mueve con normalidad. Tras varios intentos, por fin logra abrirlo. Aunque ella no se ha pronunciado al respecto, ya son muchos los medios internacionales que han hecho eco de pasadas declaraciones que alguna vez ella hizo y en las que ya contaba que padecía ciertos problemas en sus ojos.

En 2021, Katy Perry que formaba parte del jurado del talent American Idol, animaba a uno de los aspirantes contando un secreto hasta el momento desconocido sobre su mirada: “Yo también tengo un ojo torcido y solía estar preocupada por esto. De hecho, un grupo de fans crearon un mote sobre esto. Tengo un fandom que se llama así mismo Katy's wonk-eye", decía en aquel tiempo. En una entrevista, la pareja de Orlando Bloom revelaba que había estado medicada para sobrellevar problemas leves en el ojo. “Recibí un tratamiento para que mi ojo torcido se hiciera más grande cada vez que tomo fotos porque tengo una torcedura", comentó en alguna ocasión. En otros comentarios se señala que podría padecer blefaroespasmo, que son movimientos del párpado, como contracciones o espasmos que no se pueden controlar y que generalmente desaparecen espontáneamente. Por lo pronto, en redes se ha abierto el debate acerca de lo que le pasó. Mientras algunos aseguran que se trata de una estrategia publicitaria, otros han mostrado su preocupación por la salud de la artista. "En lugar de burlarnos del ojo de Katy Perry deberíamos de preocuparnos, no quiero imaginar la cantidad de estrés a la que está sometida, no debe de ser fácil ser madre de una pequeña y estar dando shows en Las Vegas", escribió una usuaria en tanto que otros aseguran es producto de botox que le hayan inyectado.