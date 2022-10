Mesa pide sensatez a Arce para demostrarle al país que es un estadista y no un tecnócrata mezquino





El Deber.- El jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, pidió este martes que el presidente, Luis Arce, actúe con sensatez para demostrar que es un estadista y no un “tecnócrata mezquino” que solo se dedica a administrar la macro economía del país. El también exmandatario, demandó al Gobierno nacional la atención inmediata del conflicto por el censo, destacando que el paro indefinido que cumple Santa Cruz, por cuarto día, representa el pedido de todo el país, para que la encuesta nacional se realice en 2023. “Estamos entrando en un momento de conflictividad muy alta y una lógica de sensatez debería decirle a Arce que tiene que comenzar a responderle a Bolivia en el caso del censo, lo que bajaría la tensión, que se va incrementando peligrosamente”, dijo el opositor en entrevista con ‘Influyentes’ de EL DEBER radio. La exautoridad nacional criticó la “mentira” que el Ejecutivo sostuvo cuando afirmaba que el censo se realizaría en noviembre de 2022 y la lógica que ahora crea, al entender el conflicto como una pulseta con el liderazgo cruceño. “La discusión no tiene sentido si tu interpretas la lógica del Gobierno, que quiere plantear esto como un triunfo o una derrota, como si se enfrentara al liderazgo cruceño, está demostrando que su miopía no comprende que el planteamiento de Santa Cruz no es un capricho, el 2023 está planteado con lógica, de tiempos, para que las consecuencias del censo puedan aplicarse oportunamente”, remarcó. Reivindicó que el censo, los resultados y su aplicación deben garantizarse antes de los comicios de 2025 y refutó que el presidente Arce y actores de su Gobierno comiencen a escudarse en el discurso de “golpe” o “desestabilización”, como excusa para no dar respuestas a las problemáticas que comienzan a crecer. “Se ha convertido en un tic, cada vez que hay un problema, el Gobierno o su sombra, Evo Morales, apelan a decir desestabilización o “golpe”, en este caso, la coherencia del pedido de Santa Cruz es incontrastable, no es un capricho, lo que el Gobierno debe entender es que no se trata de ganar o perder, se trata de responderle a Bolivia que, si se retrasa, el no poder dar resultados ni aplicación nos llevará a lo que el Gobierno quería con postergar el censo, no tener resultados ni aplicación antes de 2025”, dijo.