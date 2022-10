180 camiones cisterna con casi 6 millones de litros de combustible están varados en carreteras





25/10/2022 - 12:43:32

Hay 180 camiones cisterna, con casi 6 millones de litros de combustibles, que se encuentran varados en la carretera a Santa Cruz a causa de los puntos de bloqueo, informó el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez. “Tenemos casi 180 cisternas varadas en el camino de puntos de bloqueo a Santa Cruz (…). Nos preocupa mucho que estas cisternas no estén pudiendo llegar a la planta de almacenaje para que posteriormente sean despachados hasta las estaciones de servicio”, indicó a Cadena A. Explicó que el hecho que estas cisternas permanezcan varadas generaría incidentes, ya que cuando este tipo de vehículo está expuesto mucho tiempo a altas temperaturas se genera una dilatación térmica que hace que se expanda el volumen del combustible. “Por ejemplo, un camión cisterna de 24.000 litros, si pasaría algún incidente, tendría una onda expansiva de 150 metros de radio, imagínate lo que pueda generarse como incidente. Por eso pedimos a los que están bloqueando a que dejen pasar este combustible para que llegue hasta la planta de Palmasola”, exhortó. Señaló que cada cisterna contiene alrededor de 33.000 litros de combustible. De este volumen la mayor cantidad es diésel y la falta de este carburante en el agro cruceño ralentizará la campaña de siembra de granos. Los bloqueos ocasionarán no sólo desabastecimiento de combustibles en la región cruceña sino también beniana si no se toman acciones inmediatas. En tanto, el suministro de carburantes en el occidente del país está garantizado, afirmó. Desde el sábado Santa Cruz ingresó a un paro indefinido con bloqueos de caminos. ABI