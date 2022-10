Akshata Murty, la multimillonaria esposa de Rishi Sunak, nuevo primer ministro británico





25/10/2022 - 12:01:48

BBC.- El ascenso al poder de Rishi Sunak ha llamado la atención en India, y no solo porque es el primer primer ministro británico de ascendencia india. Su esposa, Akshata Murty, de 42 años, es hija del multimillonario indio Narayana Murthy, uno de los empresarios más conocidos del país, apodado el "Bill Gates de India". La familia usa dos formas diferentes de escribir su apellido: Murty y Murthy. El padre prefiere usar Murthy, mientras que su esposa y su hija optan por Murty. Heredera de una fortuna valorada en miles de millones de dólares, Akshata Murty se convirtió en el centro de atención cuando se supo a principios de este año que había registrado un domicilio extranjero a efectos impositivos. Esto significa que no tenía que pagar ningún impuesto sobre sus ganancias obtenidas fuera de Reino Unido. Tras la revelación, sin embargo, accedió a pagar impuestos sobre sus ingresos en todo el mundo. A pesar de la inmensa riqueza de su familia, la Sra. Murty tuvo un origen más humilde. En una carta a su hija, publicada en una compilación de 2013, Narayana Murthy recordó cómo en abril de 1989 se enteró por un colega que su hija había nacido en la localidad de Hubli, porque la familia no podía pagar un teléfono. "Tu madre y yo éramos jóvenes entonces y luchábamos por encontrar nuestro lugar en nuestras carreras", dice la carta. Cuando tenía solo unos meses, la Sra. Murty fue enviada a vivir con sus abuelos paternos mientras su madre, Sudha Murty, y su padre avanzaban en sus carreras en Mumbai. Un año después, Narayana Murthy cofundó Infosys, una empresa de servicios de telecomunicaciones que lo convertiría en una de las personas más ricas de India. Los padres exitosos de la Sra. Murty inculcaron en sus dos hijos la importancia de la educación y el trabajo duro. Murthy dijo que no había televisión en la casa para que sus hijos tuvieran tiempo para "cosas como estudiar, leer, debatir y reunirse con amigos". Akshata Murty estudió economía y francés en Claremont McKenna College en California. Luego obtuvo un diploma en una facultad especializada en moda antes de trabajar en las compañías Deloitte y Unilever. Posteriormente ingresó a la Universidad de Stanford donde obtuvo una maestría en administración de empresas. Fue en esa universidad donde conoció a Rishi Sunak. La pareja se casó en 2009 y tuvo dos hijas.

Actividad empresarial Akshata Murty comenzó su carrera en finanzas en California antes de crear su propia marca de moda, Akshata Designs, que lanzó su primera colección en 2011. Ella le dijo a Vogue India que trabajó con artistas en aldeas indias remotas para crear sus diseños, inspirados en los valores de "autenticidad, artesanía y protección de un rico patrimonio". Sin embargo, el diario británico The Guardian informó que el negocio colapsó en tres años. La esposa del actual premier británico posee una participación del 0,9% en Infosys, la empresa que cofundó su padre. El valor de esa participación se estima en cerca de 800 millones de dólares. Actualmente, uno de los principales intereses comerciales de la Sra. Murty es la filial londinense de Catamaran Ventures, una empresa fundada por ella y su esposo que invierte en start ups o empresas emergentes. En el registro de empresas británico, Companies House, la Sra. Murty también figura como directora de Digme Fitness, una cadena de gimnasios. La compañía se declaró insolvente en febrero de este año luego de que sus ingresos cayeran durante la pandemia de Covid-19, a pesar de recibir fondos del esquema creado por el gobierno para apoyar a las empresas durante ese periodo. El perfil de LinkedIn de la Sra. Murty también señala que es directora de New & Lingwood, una empresa que vende ropa fina de hombres. También posee una participación del 0,9% en Infosys, según el último informe anual de la empresa. El valor de esa participación se estima en cerca de 800 millones de dólares. Sus acciones en la empresa generaron controversia tras la invasión rusa de Ucrania, cuando Infosys estuvo bajo presión para terminar sus operaciones en Moscú. En abril, un vocero de Infosys dijo a la BBC que la compañía estaba en el proceso de cerrar su oficina en Rusia. En términos más generales, la enorme riqueza de la pareja ha llevado a algunos a cuestionar si Sunak está en contacto con la gente común, particularmente durante la actual crisis marcada por el aumento en el costo de vida.



Bajo perfil En el pasado, algunos cónyuges de primeros ministros, incluyendo el esposo de Theresa May, Philip May, mantuvieron un perfil bajo. Otros, como la abogada de derechos humanos Cherie Blair, quien continuó con su trabajo después de que su esposo Tony se convirtiera en Primer Ministro, atrajeron mucha más atención. La Sra. Blair a menudo aparecía en los titulares por su trabajo de caridad y sus contratos para escribir libros. Hasta ahora, Akshata Murty no parece haber buscado la atención de los medios, sino que ha sido empujada al primer plano por las controversias recientes. Sin embargo, el ascenso de su esposo al puesto más alto en la política británica significa que el interés en la Sra. Murty solo se volverá más pronunciado.