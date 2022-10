Fisura en el MAS por la elección de jefe de bancada: El Ejecutivo eligió representantes ante el Legislativo





25/10/2022 - 11:53:17

Erbol.- La elección de la jefatura de bancada nacional del MAS ha generado un conflicto y fisura en las filas del Instrumento Político, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se generaron dos bandos que se disputan el cargo. Los legisladores asistieron la mañana de este martes a la reunión convocada por el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, en la Casa Grande del Pueblo. En la reunión, las jefaturas de bancadas de ocho departamentos eligieron a Andrés Flores de La Paz como nuevo jefe de bancada nacional, mientras que la representación de Cochabamba abandonó la reunión, informó el mismo diputado. Flores agradeció el apoyo de los jefes de las ocho bancadas departamentales y convocó a la unidad a la bancada de Cochabamba. Señaló que el candidato de la bancada de Cochabamba era el diputado Gualberto Arispe, representante del Chapare quien estaría yendo por la reelección en el cargo. Mientras tanto, Arispe se reunió con Leonardo Loza y Andrónico Rodríguez, además de otros legisladores representantes de distintos departamentos que apoyan esta línea. Arispe denunció una “trampa” en la reunión y que fue “direccionada” para elegir un jefe de bancada, cosa que no estaba en el temario. Dijo que es una arbitrariedad, porque el Ejecutivo no tiene la tuición de elegir a representantes del Órgano Legislativo. Arispe desconoció la elección de Flores y advirtió con presentar acciones legales, para anular esa decisión. Aseguró que la mayoría no está de acuerdo con esa elección y que se realizará otra para elegir al jefe de bancada nacional. Aclaró que están defendiendo el liderazgo de Luis Arce y el liderazgo “indiscutible” de Evo Morales. Posteriormente, el bando que apoya a Arispe anunció que fue nominado para la reelección como jefe de bancada, mientras que Freddy López de La Paz sería el candidato para la presidencia de la Cámara de Diputados.