En medio del paro alistan citación para que Camacho declare





25/10/2022 - 09:50:55

En medio del paro indefinido por el censo en 2023, la Fiscalía de La Paz reactiva la citación para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, declare por el caso “Golpe I”. El fiscal de distrito de La Paz, William Alave, informó que la comisión de fiscales abordará esta semana un nuevo cronograma de trabajo. “Yo voy a estar comunicando oportunamente esta labor investigativa que no ha cesado, pero ha tenido un poco de receso”, informó Alave al portal digital Periodismo que cuenta. Alave explicó que el fiscal encargado del caso volvió de sus vacaciones y que en las próximas horas se reunirá con él para coordinar su cronograma de trabajo que incluye la citación a Camacho y otros implicados, entre ellos, su padre José Luis Camacho, la expresidenta Jeanine Áñez, líderes políticos de oposición, exministros del gobierno transitorio y excomandantes militares y policiales.ç El fiscal de La Paz no precisó la fecha y el lugar donde Camacho debería prestar su declaración ante el Ministerio Público por los hechos de 2019. Camacho y su padre, José Luis Camacho, son investigados por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración, pero como algunos de ellos fueron expulsados del ordenamiento jurídico nacional, Alave dijo que se analizan imputar otros delitos sobre la base de las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Critican a la Fiscalía La exdiputada Lidia Patty, que es denunciante del caso “Golpe I”, presentará una acción de cumplimiento para que el Ministerio Público cite a declarar a Luis Fernando Camacho y a su padre dentro del proceso por los hechos de 2019. “Se presentará una acción de cumplimiento toda vez que hasta la fecha no ha citado el Ministerio Público al papá (José Luis Camacho), no se pronuncian respecto a su imputación, no se pronuncia respecto a esta situación”, afirmó Jorge Nina, abogado de la exlegisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS). El jurista acotó que “la convocatoria al nuevo paro cívico en Santa Cruz es una prueba más de la participación de Camacho” en los hechos en 2019, que fueron encabezados por el actual gobernador de Santa Cruz, que en ese entonces era presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz. “Estamos llevando este caso a la justicia constitucional para que pueda obligar al Ministerio Público a trabajar en la debida celeridad el debido proceso y una justicia pronta y oportuna”, remarcó el abogado Nina. El abogado detalló que el fiscal Carmelo Laura fue apartado del proceso hace dos semanas y lamentó que se haya tomado esta decisión, en el entendido que esta indagación requiere de “mucha” dedicación, conocimiento y manejo de la teoría del caso”. Cambiar a un fiscal hace un flaco favor a la investigación; no entendemos cuál es la finalidad del fiscal de distrito para cambiar de esa forma, lo único que hacen es perjudicar la investigación”, afirmó el abogado de Patty. El gobernador Camacho es parte activa del paro indefinido que se desarrolla en Santa Cruz y cuestiona la posición del Gobierno.