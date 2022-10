Mineros bloquean el centro de la ciudad de La Paz





25/10/2022 - 09:48:30

Afiliados a la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) y a la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) instalaron este martes varios puntos de bloqueo en el centro de la ciudad de La Paz, provocando congestionamiento vehicular en diferentes calles de la urbe. La medida se cumple luego de que el lunes optaron por abandonar y romper el diálogo que sostenían sobre la alícuota tributaria con los ministros de Minería, Ramiro Villavicencio, y de Economía, Marcelo Montenegro. Las autoridades propusieron un régimen tributario a la exportación de oro por el 5%, pero los auríferos lo rechazan y no quieren pagar más del 4,5%. Los ministros, no obstante, mantienen la voluntad de diálogo para llegar a acuerdos que el régimen tributario a la producción, comercialización y exportación beneficie de manera equitativa a las partes, sobre todo a los intereses del Estado Plurinacional. El ministro Villavicencio dijo que procuró en la negociación llegar a un punto mínimo tributario, pero los representantes de Ferreco y Fecoman resolvieron retirarse de las conversaciones que se sostuvo durante varias horas. La dirigencia de los mineros auríferos, mientras dialogaban con los dos ministros de Estado, movilizaron a sus bases hasta paralizar el libre tránsito en las calles y avenidas del centro de la ciudad. Las dos organizaciones advirtieron que mientras no haya acuerdos, no abandonaran sus acciones de protesta. Desde el jueves pasado, los ministros Villavicencio y Montenegro instaron a los mineros auríferos sostener el diálogo hasta llegar a puntos consensuados en materia de régimen tributario y avasallamientos. Ese entonces, el titular de Minería había dicho que en el tema de fortalecimiento de reservas internacionales de oro se tiene ya un acuerdo y que en el Régimen Tributario era importante por su relación con los intereses del Estado y del sector aurífero, que es principalmente uno de los mayores exportadores en valor económico en cuanto a regalías y divisas. En junio de este año, el presidente Luis Arce Catacora firmó con los auríferos un Acta de Convenio Interinstitucional con Ferreco, que establece que el oro que producen las cooperativas se quedará en Bolivia y se combatirá la minería ilegal. ABI