Regiones cierran filas por censo en 2023; Cochabamba, en emergencia





25/10/2022 - 09:43:46

Los Tiempos.- Este lunes, de manera escalonada, las regiones se plegaron a la lucha por el censo en 2023. Beni paró por 24 horas y en Cochabamba se realizó una marcha cívica de teas y la Asamblea de la Cochabambinidad determinó “estado de emergencia” y una marcha para el jueves 27 de octubre. Esa misma fecha, Tarija paralizará actividades por 24 horas y Oruro prepara un cabildo para el 31 de octubre. Los cívicos de Beni calificaron de exitoso el paro de 24 horas en demanda del censo el próximo año, pese a tener la oposición de la Alcaldía y la Gobernación, además de la represión policial en puntos de bloqueos. Adelantaron que la próxima medida de presión tendrá mayor contundencia y será con bloqueo de caminos. Cochabamba En este proceso de apoyo, las plataformas ciudadanas autoconvocadas realizaron una marcha de teas para exigir el censo en 2023. En tanto, la Asamblea de la Cochabambinidad ratificó su posición de exigir el censo para el primer trimestre de 2023, además de plantear la implementación de alta tecnología para este proceso y desarrollar un “censo digital”. “La institucionalidad cívica de Cochabamba se declara en estado de emergencia y convoca a la marcha de protesta de las instituciones cívicas y organizaciones vivas (...) para el jueves 27 de octubre de 2022 a las 8:00 como primera medida de presión”, señala la resolución. Asimismo, convoca a una mesa de diálogo en Cochabamba para lograr un acuerdo nacional en beneficio de todos. “De no ser atendidos en la propuesta de censo digital 2023 y en nuestra propuesta de Mesa de Solución en Cochabamba, el Comité Ejecutivo del Comité Cívico de Cochabamba ingresará en huelga de hambre”, refiere una parte resolutiva. Tarija En Tarija, el Comité Pro Intereses de ese departamento decidió sumarse a las medidas de Santa Cruz para exigir la realización del censo para 2023. Determinó iniciar la medida de protesta este jueves 27 de octubre con un paro movilizado departamental de 24 horas con cierre de fronteras, carreteras. Un reporte de Página Siete señala que más de 70 instituciones se sumarán a esta medida de presión. Sin embargo, se conoció que sectores que están de acuerdo, no se sumarán a la medida para no perjudicar a las bases. Oruro El Comité Cívico de Oruro anunció que el miércoles realizarán protestas, como antesala al cabildo del 31 de octubre que busca definir un paro indefinido con bloqueo de carreteras. La Paz En tanto, en la ciudad de La Paz, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), parte de la Asamblea de la Paceñidad, se movilizará este miércoles por el censo 2023. “El camino está trazado: Censo octubre 2023, resulados a mediados del 20’24, elecciones transparentes con nuevo padrón y sin fraude el 2025”, señala la convocatoria. Trabajo técnico apoya censo para 2023 El alcalde de Tarija, Jhonny Torres , aseguró que la propuesta de realizar el censo en octubre de 2023 es viable y que se habría trabajado técnicamente entre el Gobierno, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB). “El hecho de que hemos propuesto como AMB la alternativa del censo para el segundo semestre de 2023 y lo hemos hecho porque tenemos todos el trabajo técnico adelantado y eso lo sabe el INE y el Gobierno. Cuando dicen dejemos a los técnicos, ese trabajo se ha hecho entre la AMB, el INE y la gente de Gobierno y existe la posibilidad técnica absoluta de hacer el censo en octubre de 2023 y aplicar los resultados del censo el año 2024 en septiembre, eso se ha hecho”, afirmó la autoridad edil. “Esa propuesta de 2024 tal vez hubiera funcionado antes cuando nosotros hemos trabajado esa alternativa, ahora el tema es político más que técnico”, dijo.