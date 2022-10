Gobierno mantiene abierta la fecha del censo e insiste en un trabajo técnico





25/10/2022 - 09:26:26

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, reiteró la noche de este lunes que la fecha del censo está “abierta” a la espera que un trabajo técnico la defina, pero los líderes del paro en Santa Cruz plantean que el censo se fije en 2023 y que recién los técnicos trabajan para adecuar la fecha a ese plazo. “Se busca imponer un año y que firmando este tema (censo en 2023) recién se haga el trabajo técnico, no se puede hacer eso, empezar ‘poniendo el carretón delante de los bueyes’; es justamente el trabajo técnico y los bueyes que tienen que guiar el carretón para determinar la fecha de realización del censo”, explicó en conferencia de prensa. El gobernador Fernando Camacho, los cívicos y autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) demandan, apoyados en un cabildo, que el censo debe ser en 2023, sin haber presentado una justificación técnica. No están dispuestos a escuchar otra alternativa y por eso convocaron a un paro, que empezó el sábado. “(Les dijimos) que si la comisión técnica puede sustentar la propuesta que ellos plantearon de que el censo puede hacerse en 2023, lo realizamos; pero si técnicamente se demuestre que no se puede hacer ese año, también se acepte. Pero aun así no (quisieron), buscan imponer el año”, insistió. No obstante, indicó que el Gobierno mantiene abierta la puerta al diálogo y cuestionó la falta de capacidad de Camacho de sentarse a dialogar. “Él no es gobernador únicamente del Comité Cívico o de quienes piensan como él”, cuestionó en alusión al cabildo de los sectores sociales y al resto de la población que optó por continuar con sus actividades en medio del paro. Este lunes, luego de más de seis horas de diálogo, diferentes sectores sociales plantearon al Gobierno convocar a un “encuentro plurinacional” para definir la fecha del “censo con consenso”, demandaron justicia por la muerte de una persona en los conflictos en medio del paro cívico en Puerto Quijarro, y garantizar el derecho al trabajo en Santa Cruz. ABI