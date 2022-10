Defensa procesará por la vía penal y administrativa a civiles, policías y militares involucrados con el contrabando





24/10/2022 - 19:41:51

Los servidores públicos y efectivos militares que estén involucrados con irregularidades en la lucha contra el contrabando serán sancionados por la vía penal y administrativa, advirtió este lunes el ministro de Defensa, Edmundo Novillo. "Cualquier policía, cualquier militar, cualquier funcionario público que se encuentre de manera ilegal con autos indocumentados será sometidos a procesos no solamente disciplinarios, sino fundamentalmente penales", aseveró Novillo citado en un reporte institucional. Recalcó que todos los funcionarios que trabajan en la lucha contra el contrabando ya están advertidos y tienen conocimiento de las consecuencias que podría generar cualquier tipo de irregularidad. "De eso están advertidos todos quiénes están vinculados en esta tarea. Nosotros estamos aplicando drásticamente las acciones a quiénes han intentado incumplir este trabajo tan noble y patriótico que se les ha confiado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana”, señaló. Explicó que el Consejo Ministerial y la coordinación interinstitucional determinó que todo vehículo comisado indocumentado deberá ser entregado en 24 horas a la Aduana Nacional. Según el titular de Defensa se están aplicando severas sanciones a funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas que se vieron involucrados en actos irregulares en el ejercicio de su misión de lucha contra el contrabando. Sin embargo, aclaró que esta cartera de Estado trabaja permanentemente en la lucha contra el contrabando para resguardar la economía del país y que este flagelo no afecte a la reactivación económica. “Estamos comprometidos no obstante las dificultades, los riesgos y los peligros que existen en este trabajo, seguimos adelante con este mandato que nos ha otorgado el pueblo de proteger la economía interna”, remarcó. ABI