CC plantea imputar a exmagistrados que habilitaron la reelección indefinida





24/10/2022 - 15:09:18

Erbol.- La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados decidirá en los próximos días si impulsa un juicio de responsabilidades contra exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilitaron la reelección indefinida, ante lo cual existen dos informes: uno que desestima el caso, aprobado por el MAS, y otro que pide la imputación a solicitud de Comunidad Ciudadana. El caso ya fue tratado en el Comité del Ministerio Público, en el cual la mayoría del MAS aprobó un informa que desestima la denuncia contra los exmagistrados, sin embargo, el diputado Carlos Alarcón de CC está presentando otro informe para poner a consideración y que se impute a lo extribunos. “Los legisladores del Movimiento al Socialismo quieren darle este sello de impunidad, para que los próximos autócratas como el expresidente Evo Morales vuelvan a intentar violar la soberanía del pueblo, violar la Constitución Política del Estado, para quedarse de manera indefinida en el poder”, dijo Alarcón. Seis exmagistrados del TCP fueron los que firmaron la sentencia 084/2017, con la cual se suspendió la vigencia de los artículos de la Constitución que impedían la reelección por más de una vez consecutiva, bajo el argumento de que esa limitación estaba en contra la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó posteriormente que la reelección indefinida no es un derecho humano y que limitar la reelección es permitido. El diputado Alarcón lamentó que los actuales magistrados no anulen la sentencia 084/2017, a pesar de que ya existe el pronunciamiento de la Corte IDH. Cree que se quiere mantener la lógica de impunidad y que “entre bomberos no se pisan la manguera”. Si la Comisión de Justicia Plural aprueba la imputación contra los exmagistrados se abrirá la etapa preparatoria de juicio de responsabilidades, pero si se aprueba el rechazo se archivará el proceso. Alarcón estimó este lunes que entre mañana o pasado mañana la Comisión de Justicia Plural tratará el tema. Insistió en que se debe imputar a los exmagistrados, porque de lo contrario sería un precedente nefasto en contra del voto de la población en el referendo del 2016, cuando se negó la posibilidad de modificar la Constitución para habilitar la reelección indefinida.