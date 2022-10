Comité Interinstitucional de Santa Cruz rechaza nueva propuesta del Gobierno por el Censo





24/10/2022 - 15:02:26

Erbol.- En el tercer día del paro indefinido, el Comité Interinstitucional Impulsor de Santa Cruz desestimó este lunes la nueva propuesta del Gobierno para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda e insistió que no habrá ningún acercamiento si no se considera que la encuesta nacional se realice en 2023. Los representantes cívicos, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, entre otros, se reunieron para analizar el documento que fue desestimado. “No aceptamos nosotros esa propuesta, tenemos una propuesta que, vuelvo a reiterar, es incluyente una propuesta que está pensando en todos los bolivianos y esa es la propuesta que queremos”, remarcó el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Mientras no se tenga una propuesta de que el Censo se realice en 2023, el cívico afirmó que no habrá acercamiento con el Gobierno. Sin embargo, el rector de la universidad cruceña sostuvo que no se cerrarán a una nueva convocatoria si es que se acepta lo que se estableció en el cabildo del 30 de septiembre. Calvo cuestionó las reuniones que sostiene el Gobierno con organizaciones sociales que, en su criterio, solo buscan la confrontación con la presunta toma de instituciones y cooperativas cruceñas. “Esta gente advenediza que no conoce la historia, quiere tomar algo que no lo vamos a permitir. De la misma forma sabemos que han cortado el gas en el parque Industrial, esa empresa es el cimiento del crecimiento de Santa Cruz, tampoco lo vamos a permitir”, sostuvo. Calvo apoyó que la Iglesia Católica sea un mediador del conflicto que, según dijo no es político. Aseguró además que la población que apoya el paro indefinido, se encuentra unida y que defenderán al departamento.