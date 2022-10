Gobierno descarta participación del presidente Arce y la mediación de la Iglesia en diálogo por el censo





24/10/2022 - 14:51:19

En respuesta al pedido de Santa Cruz, el Gobierno descartó este lunes que el presidente Luis Arce se reúna con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el tema censo y señaló también que no es necesaria la mediación de la Iglesia Católica para resolver el conflicto que conlleva una medida de presión que cumple su tercer día. El viceministro de Planificación, David Guachalla, consideró “inviable” que el presidente Arce y Camacho sostengan una reunión debido a que la manera en la que la autoridad departamental se refiere al jefe de Estado “es irresponsable y reprochable”. “No existe viabilidad para que pueda producirse una reunión con una persona que se expresa así”, opinó Guachalla en entrevista con Unitel. Cuestionó que hasta la fecha el Comité Interinstitucional no ha hecho conocer la propuesta técnica que respalde el pedido de censo en 2023. “Cuando hay espacio para el debate técnico se levantan de la mesa”, mencionó en referencia al diálogo fracturado el sábado. En la misma línea, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, desestimó la mediación de la Iglesia Católica en la discusión sobre el censo debido a una posible inexperiencia sobre el tema, además que para esta discusión el Comité Interinstitucional debe presentar su propuesta técnica. “Más que participe la Iglesia, yo creo que ellos (los miembros del comité) deberían estar dispuestos a presentar su propuesta técnica, ojalá pudiera venir hasta el Papa, pero si no presentan su propuesta no va a servir de nada. Tengo mi duda y lo digo con mucho respeto, no sé si la Iglesia tenga mucha experiencia en censo”, expresó Ruiz dijo en el programa Asuntos Centrales. Criticó la falta de presentación de una propuesta técnica sobre el censo pese a la generación los escenarios de diálogo de parte del Gobierno. “El otro día se levantaron (de la mesa de reunión), primero quieren cambiar el decreto y después el tema técnico, pero es al revés”.