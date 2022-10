La NASA presenta a su equipo científico para estudiar fenómenos ovni





24/10/2022 - 11:14:36

RT.- La NASA reveló el pasado viernes a los 16 integrantes de su equipo científico que realizará un estudio sobre los fenómenos aéreos no identificados (FANI), conocidos popularmente como ovnis, u objetos voladores no identificados. La investigación, de nueve meses de duración, comienza este lunes y dará lugar a un informe que se pondrá a disposición del público a mediados del próximo año, de acuerdo con "los principios de transparencia, apertura e integridad científica" de la agencia espacial estadounidense. El equipo, formado por "los principales científicos del mundo, profesionales de datos e inteligencia artificial y expertos en seguridad aeroespacial", revisará las observaciones anteriores hechas por entidades gubernamentales civiles, datos comerciales y de otras fuentes, así como desarrollará mecanismos para poder analizar los datos de futuros acontecimientos. Entre los expertos se encuentran el exastronauta de la NASA Scott Kelly, el director ejecutivo adjunto de Investigación y Prevención de Accidentes de la Administración Federal de Aviación de EE.UU., Warren Randolph, la periodista científica y colaboradora de la revista National Geographic Nadia Drake y la oceanógrafa biológica Paula Bontempi. El funcionario de la NASA responsable de coordinar el estudio es Daniel Evans, administrador adjunto de Investigación de la Dirección de Misiones Científicas de la agencia, mientras que el equipo estará liderado por David Spergel, presidente de la Fundación Simons. Según explica la nota de prensa, los FANI son de interés tanto para la seguridad nacional como para la seguridad aérea, por lo que el objetivo del estudio es detectar qué posibles datos podrían recogerse en el futuro para discernir científicamente la naturaleza de estos fenómenos. "Explorar lo desconocido en el espacio y en la atmósfera es la esencia de lo que somos en la NASA", dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas en Washington. "La comprensión de los datos que tenemos en torno a los fenómenos aéreos no identificados es fundamental para ayudarnos a sacar conclusiones científicas sobre lo que está sucediendo en nuestros cielos", concluyó.