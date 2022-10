Irán intenta desacreditar a Britney Spears por un tuit de apoyo al movimiento de protesta





24/10/2022 - 10:29:38

Fue un tuit entre muchísimos otros el que expresó su solidaridad con el movimiento iraní de protesta, el cual ha estado circulando en todo Irán por casi un mes tras la muerte de la joven kurda Mahsa Amini, de 22 años. Pero fue escrito por Britney Spears. "Mi esposo y yo apoyamos al pueblo de Irán, que lucha por la libertad", tuiteó la cantante, que está casada con el modelo, actor y preparador físico Sam Asghari desde junio. Ashari nació en Teherán y llegó a Estados Unidos cuando era adolescente. En su perfil de Instagram, publica regularmente publicaciones sobre la situación actual en Irán. En un video, criticó el "régimen terrorista" de Irán. La agencia iraní de noticias intenta desacreditar a Spears La agencia iraní de noticias IRNA, controlada por el Estado, tomó el tuit de Spears como una oportunidad para recordar que había estado bajo la tutela de su padre por varios años y tenía problemas de salud mental. A través de este ataque personal, parece sugerir que Spears no está calificada para hacer declaraciones sobre asuntos de actualidad. Esta estrategia de redes sociales puede verse como un intento de los medios estatales iraníes de distraer a la población de las sangrientas protestas y cambiar el debate. La agencia iraní de noticias había empleado previamente la misma estrategia en reacción a una publicación de la estrella pop colombiana Shakira. La cantante había escrito en Twitter e Instagram que su corazón estaba "con la familia de Mahsa Amini y con las mujeres y colegialas de Irán y con todos los que luchan por la libertad de expresión". IRNA luego publicó un meme en el que afirmaba que Shakira estaba ignorando la violencia policial contra las mujeres en Estados Unidos y Arabia Saudita. Lucha por la verdad en las redes sociales En su canal de Twitter, la agencia iraní de noticias, que está bajo la dirección del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, critica abiertamente a las estrellas que usan su alcance en las redes sociales para denunciar la situación en Irán. El medio asegura que están usando su influencia para producir "noticias falsas". Spears y Shakira no son las únicas que se han pronunciado en apoyo a las protestas en Irán. La modelo Bella Hadid, el cantante Justin Bieber y las actrices Olivia Colman y Angelina Jolie también han alzado la voz. Numerosas celebridades se han cortado mechones de pelo como muestra de solidaridad. La ganadora del Premio Alemán del Libro 2022, la autora no binaria Kim de l'Horizon, fue un paso más allá: se afeitó todo el cabello durante su discurso de aceptación en Fráncfort el 18 de octubre.