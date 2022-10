Comité analizará propuesta de decreto de censo y afirma que responderá hoy al Gobierno





24/10/2022 - 10:09:06

Página Siete.- El presidente del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, informó que este lunes se analizará la nueva propuesta de decreto sobre el censo que les remitió ayer el Gobierno y afirmó que en el transcurso de este lunes darán una respuesta. “Ya hemos recibido una propuesta y tenemos que evaluarla para definir una posición formal, pero no vamos a alejarnos del mandato del cabildo que es pedir censo en 2023; sobre esa base estamos dispuestos a dialogar”, aseguró Cuellar en conferencia de prensa. También confirmó que ayer hubo un intento de acercamiento con los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Planificación, Sergio Cusicanqui, pero no se trató más que la propuesta gubernamental y de esta manera solucionar el paro indefinido que hoy cumple su tercer día en el departamento de Santa Cruz. En ese contexto anticipó que en esta jornada se reunirán los representantes del comité cruceño, con el fin de hacer un análisis y elaborar una contrapropuesta y remitirla al Gobierno en el transcurso del día. Reiteró que el mandato del cabildo es que el censo se realice en 2023 y que el diálogo está abierto sobre esa línea. Cuellar sostuvo que la propuesta de norma que les enviaron es similar a la presentada el sábado, en la que no especifica si la encuesta se realizará al siguiente año. Los cívicos cruceños indicaron anoche que “no se negociará ni un milímetro fuera de lo que dijo el cabildo” ni tampoco si existen presos. Desde el Gobierno nacional anunciaron que se reunirá este lunes en Santa Cruz con organizaciones sociales que pidieron participar en el diálogo sobre el censo. La Iglesia Católica reiteró su ofrecimiento para mediar en el conflicto y pidió a las autoridades encontrar una solución.