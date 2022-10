La novia de Piqué decidió no ir a trabajar ante las críticas que recibe tras la separación del jugador y Shakira





24/10/2022 - 09:47:18

Infobae.- Shakira no deja de recibir elogios y palabras bonitas después de lanzar mundialmente su nuevo tema “Monotonía”, el cual posee una letra que muchos asociaron con la reciente situación sentimental que atraviesa tras la ruptura con Gerard Piqué después de 12 años. La canción, que a menos de una semana de su estreno ya acumula más de 50 millones de reproducciones en la cuenta oficial de YouTube de la cantante colombiana, parece haber afectado tanto al futbolista como a su nueva pareja, según informaron desde España. Eso, sumado a la presión mediática de los fans que “culpan” a Clara Chía Martí de haberse involucrado en medio de la pareja, hicieron que la joven de 23 años tomara una drástica decisión: no ir más a la empresa Kosmos. Así lo informó el paparazzi Jordi Martín, uno de los principales fotoperiodistas que sigue de cerca tanto a Shakira como a Gerard Piqué desde hace muchos años: “Me cuentan que Clara ya ni siquiera va a trabajar a la sede de Kosmos, si no que teletrabaja desde casa, no se encuentra con fuerzas”, explicó en el programa Socialité de Telecinco. Al mismo tiempo, el fotógrafo reveló que días atrás el futbolista organizó una cena para los trabajadores de su empresa y en ella lo pudieron ver muy cariñoso con Clara Chía, que había decidido asistir para acompañarlo. Del otro lado, la cantante de 45 años continúa festejando con los suyos el éxito de su nueva canción, que a 48 horas de su lanzamiento rompió un récord al convertirse en el mejor debut de una canción en español en 2022, un mimo al corazón de la colombiana que continúa peleando por la custodia de sus hijos, los problemas con la Hacienda española y la salud de su padre William Mebarak Chadid, de 91 años, se encuentra hospitalizado en una clínica privada de Barcelona, noreste español, según confirmó este domingo la artista en un comunicado pidiendo respeto a su intimidad. En lo que respecta al jugador de 35 años, la separación y las repercusiones también influyeron en su situación laboral. Al defensor se lo ve lejos de su mejor nivel en el FC Barcelona y muchos de los fanáticos más apasionados piden que si realmente ama al club, que se haga a un costado. El central ocupa un lugar en el banco de suplentes, pero tras las lesiones de Kounde, Ronald Araujo y Christensen tuvo la oportunidad de saltar al campo. Sin embargo, su desempeño dejó más críticas que elogios.