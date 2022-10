Tiene 73 años, recorrió toda Bolivia y ahora se alista para caminar hasta Santiago de Chile





24/10/2022 - 08:37:19

René Carballo, un atleta de 73 años, que tiene en su haber más de 50 mil Km caminados, 519 medallas de reconocimiento y que enseña a niños y jóvenes a amar el deporte, ahora se prepara para caminar a Santiago de Chile y seguir con su lema: “no hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace”. El atleta de la tercera edad, que fue entrevistado el jueves con el alcalde Iván Arias, en el programa radial La Paz en paz, y contó que su caminata comenzó en 1990 desde La Paz hasta Cobija, con el propósito de encontrar a su hija que se había marchado junto a su madre. Luego esa primera experiencia lo incentivó para recorrer toda Sudamérica. “Estoy impresionado, usted tiene unos músculos fuertes y muy buena condición”, le dijo el alcalde Arias a Carballo. En esta entrevista, el atleta también relató que en la primera caminata que emprendió a la ciudad de Cobija encontró a su hija. “Inicié mi caminata en 1990 en busca de mi hija desde La Paz hacia Cobija y pude encontrarla, y pasar con ella dos semanas para luego verla partir nuevamente con su madre a Chile”. Esta experiencia le animó a seguir este deporte y le permitió conocer varios países de América Latina, como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Son más de 30 años que este atleta se mantiene activo y sigue con la práctica de este deporte.



Su próximo destino es Santiago de Chile. Irá al país vecino para visitar nuevamente a su hija, María René Carballo Barba, donde radica actualmente, ya que la encontró por redes sociales y quien ahora se llama Cecilia Méndez Barba, ya que le cambiaron el nombre. “Estoy preparado, soy un deportista completo, también soy nadador, en esta oportunidad también voy nuevamente en busca de mi hija, después de haberla encontrado, estoy haciendo la caminata desde Santa Cruz hasta Santiago de Chile”, dijo Carvallo. Agregó que en su vida deportiva tuvo varias satisfacciones, como las varias demostraciones que efectuó y una de ellas fue la caminata de 73 km que realizó en menos de un día en la maratón de la Policía Nacional y otra con el Colegio Militar. Dijo que en ambas competencias logró medallas. “Tengo 519 medallas formando a jóvenes y niños, enseñándoles lo más hermoso que llevo en mi vida, que es el deporte, cumpliendo mis sueños, ahora iré a Santiago a ver a mi hija, eso es para mí muy importante”, dijo René Carballo. También recordó que realizó su primera caminata oficial con radio Fides, luego siguió con una marcha de integración entre collas y cambas. Posteriormente, dijo, participó en un recorrido de 560 km desde La Paz hasta Ilo, Perú, en ocho días junto a otros tres atletas. El deportista de la tercera edad agradeció al alcalde Arias por darle la oportunidad de decirle al país lo que quiere y lo que siente, ya que ninguna otra autoridad reconoció su trabajo. “Estoy muy agradecido por esa gentileza tan grande de darme esa oportunidad de decirle a mi país lo que siento y lo que quiero, también decirle al Ministerio de Deportes, que no juzguen y no hagan daño a una persona que no conocen. Hace poco hice una caminata desde la plaza Murillo, 76 km en menos de un día, estuve 17 horas caminando para llegar al Solsticio en Tiwanaku y ni siquiera me dejaron entrar”, lamentó. Finalmente, pidió al alcalde Arias, ayudarlo a cumplir su objetivo de llegar a Santiago de Chile y llevar puesto una polera de la Alcaldía de La Paz. “Quiero cumplir con este cometido, estoy sano, es la perseverancia que hace que la persona cumpla sus objetivos, en este caso, se me ha puesto un poco duro, pero pido con respeto que me dé una mano para que pueda llegar a Santiago, quiero llevar la polera de la Alcaldía y ojalá un apoyo económico”, agregó.