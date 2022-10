La casona 906 de la Linares: Una herencia de 300 años protegida por santos e imágenes de demonios





24/10/2022 - 08:32:16

Página Siete.- Desde su ingreso, por el amplio callejón empedrado con esas piedrecillas redondas, comienza un viaje al pasado de la ciudad de La Paz. Hacia donde se mire hay un detalle que admirar y genera emociones, tal vez sólo a los que nacimos y crecimos en esta ciudad, que en este octubre cumplió 474 años de su fundación. La imaginación vuela al ver esas paredes de bloques de piedra, los balcones de madera tallados; esos dos faroles de hierro enormes, el rostro de Alonso de Mendoza tallado en madera, y las rejas suspendidas detrás de los dos arcos que hacen el ingreso al patio de la casona. Es amplio y en un rincón guarda una carroza con llantas de hierro. A la derecha, antes de pasar a ese patio, donde está la carroza, hay unas pequeñas gradas que llevan a una puerta de madera. Cuando se la atraviesa, la oscuridad es todo y detiene el paso. Pero con la linterna del teléfono celular se puede seguir avanzando, subiendo otras estrechas gradas, sujetándose de unas barandas de madera tallada, hasta encontrase con esas dos puertas. Cuando se abre la que está a la derecha, la luz ingresa raudamente y golpea una imagen que está en la puerta de la izquierda. Se trata de un escudo en el que resaltan dos figuras antropomorfas. Son dos hombres con cabezas de chivos, garras en los pies y las manos, y falos erectos. Sobre ellos un sol brillante y al medio una espada. Debajo de las figuras antropomorfas se ve dos cabezas de carneros y una especie de estacas de madera, una con la punta afilada. Dos letras se distinguen debajo de las cabezas de carneros: B y M. Se trata de un escudo familiar que comienza a contar la historia de la casona 906 de la calle Linares de la ciudad de La Paz, una herencia de casi 300 años resguardada por santos e imágenes de demonios. El abogado y docente universitario Rafael Torres es hoy el guardián de la que en un tiempo fue una mansión. Nació en ella hace más de 60 años; igual que su madre María Valdivia de Torres, su tía Ema Valdivia viuda de Martínez, ya fallecidas. También nacieron ahí sus abuelos, bisabuelos y otros de sus antepasados, cuyos indicios en la ciudad de La Paz aparecen en 1700, aproximadamente, con el apellido Salvatierra. “El antepasado más antiguo del que tengo registro es Rafael Salvatierra”, dice. Era uno de sus abuelos, del cual lleva su nombre. “El apellido Salvatierra se fue perdiendo en mi familia por vía materna. También, por esa misma razón, se perdió Escobar, apellido al que en 1926 pertenecía esta casa”, añade Torres. “Mi familia pasó vicisitudes económicas y tiempos de auge. La casa pasó a manos de mi madre, de mi tía y mía y decidimos mantener el acervo cultural que significan los muebles, algunos del 1.700, y de obras de arte que guarda la casa, como los cuadros de Melchor Pérez de Olguín”, continúa Rafael Torres. Pero la antigua construcción no sólo guarda muebles y cuadros antiguos, sino una impresionante cantidad de santos de yeso, metal y otros materiales. Están presentes en cada pared y mueble de la casona, igual que imágenes del diablo, aunque éstas en menor número. Es imposible no ver el rostro de un hombre tallado en madera con dos cuernos sobre la cabeza. Es Rafaél Salvatierra, antepasado de Rafaél. “Los cuernos representan la inmortalidad, la presencia de un alma en las cosas inmateriales; lo cuernos no son algo bueno ni malo, representan la eternidad. Y los demonios también nos cuidan, cuidan nuestras cosas y lo que significamos”, explica. Asegura que sus antepasados también creían en eso y que al acumular tanta imágenes se hicieron del prestigio de que tenían los santos más milagrosos de la ciudad de La Paz. “Hasta hace poco venía gente a rezar a la casa”, cuenta. Pero sus descendientes también se hicieron blanco de una creencia popular que hasta ahora corre por las callejuelas de La Paz antigua y dice que tienen el “poder la maldición”. Desde 1735 Los orígenes de la casona 906 de la calle Linares están en 1735, cuando sólo era una construcción simple, donde - se cuenta - tres españoles fueron descuartizados porque supuestamente asesinaron a unos niños y cometieron canibalismo con sus cuerpos. A inicios de 1800, la propiedad fue demolida y en su lugar se elevó un tambo, adonde llegaban las carretas con productos del Lago Titicaca. “Por eso la entrada es grande, porque por ahí ingresaban las carretas con el recado. Por eso la casa tiene distintos cuarteles de construcción”, explica Torres. Desde inicios del 1900 el tambo se transformó en una lujosa casona, en cuyo patio, en los años 50 de ese siglo, un grupo de políticos falangistas “fue asesinado por emenerristas”. Rafael Torres lamenta esta parte de la historia de la casa que heredó de sus antepasados. Pero hay un momento que lo la llena de orgullo, es aquel en el que su tío Luis Martínez Quiroga, esposo de su tía Ema, vivió en la casona. “En esta casa él desarrolló una gran labor intelectual que lastimosamente no fue reconocida”, lamenta. Martínez Quiroga fue un coronel de Ejército, héroes de la Batalla de Kilometro Siete en la Guerra del Chaco (1932-1935), un intelectual estadista, que llegó a ocupar cargos de ministro de Estado y diplomático de Bolivia. “Mi casa tiene mucha tradición, me siento orgulloso de mis antepasados, Max Valdivia, mi tío, un colegio lleva su nombre. La herencia no sólo es material, sino cultura íntegra, intelectual”, dice Torres. Y Afuera de la casona 906 de la calle Linares, entre la gente que vende artesanías, corre la creencia de que en la vivienda hay duendes y aparecidos. Claro —aseguran— debajo de la calle hay oro por eso hay que encargarse a los santos y al diablo. Protección El historiador Carlos Gerl señala que en La Paz del 1700 y 1800 los citadinos eran tan creyentes de santos y milagros que para cada enfermedad, por ejemplo, tenían una imagen a la que se encargaba. Remarca que esas creencias para la protección se sumaron a las que existían antes de la llegada de los españoles, que tenían que ver incluso con ceremonias ofrecidas a seres que obviamente no tenían relación con el catolicismo. “Se buscaba protección en seres de otra naturaleza, considerados malignos pero que no estaban vinculados necesariamente a lo maligno”, dice. “Hasta ahora la gente busca la protección de ciertos seres que teniendo imagen de algo maligno no lo son”, añade.